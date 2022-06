"Déçu", Bagnaia veut croire au championnat jusqu'au bout

Charger le lecteur audio

En arrivant au Grand Prix de Catalogne, Pecco Bagnaia comptait 41 points de retard sur Fabio Quartararo au championnat, la conséquence d'un début de saison compliqué. En repartant du circuit de Barcelone ce soir, il en compte désormais 66 et voit ses chances de titre lui échapper.

En cause, une chute provoquée par Takaaki Nakagami dans le premier virage du premier tour, vivement critiquée, dont il a été victime avec Álex Rins. Après avoir perdu l'avant, le Japonais a violemment atterris sur la roue arrière de Bagnaia, qui n'a rien pu faire.

"Avant tout, je suis content qu'il aille bien, c'est le plus important au vu de l'incident. Il a reçu un gros coup à la tête sur ma moto et il m'a fait tomber, le coup a donc été énorme et, heureusement, [...] il ne s'est rien fait, c'est le plus important", a-t-il déclaré, avant de critiquer l'action de Nakagami, qu'il juge "assez irresponsable" pour un pilote avec son expérience.

"À la première course cette année, j'ai chuté avec Jorge [Martín], pareil. [Dix] tours étaient passés, il restait [12] tours avant l'arrivée et j'ai fait une erreur très grave. Mais je ne l'ai pas faite au premier virage du premier tour, où tout le monde sait qu'il faut avoir un minimum de marge."

Il s'agit du troisième résultat blanc de Bagnaia depuis le début de la saison, mais pas question pour le vice-Champion du monde 2021 de baisser les bras. "Je ne suis pas énervé, je suis juste déçu. C'est dur, mais il faut toujours continuer à se battre. Jusqu'à ce que mathématiquement il n'y ait plus de possibilités, on essayera."

"Ça va être très dur, Fabio est très en forme avec la Yamaha. C'est un ensemble qui fonctionne très bien. [Lui], Aleix [Espargaró] et moi, on est les trois qui tirons le maximum de notre moto donc ça sera une belle lutte, mais c'est sûr qu'avoir 66 points [de retard], ce n'est pas facile. J'aimerais récupérer [ce retard] jusqu'à Assen pour pouvoir mieux me projeter et continuer de récupérer après la pause estivale."

"J'étais déterminé à récupérer 70 points en cinq courses l'an dernier donc je suis déterminé maintenant à récupérer 66 points en ayant plus de cinq courses. C'est sûr que les possibilités sont plus faibles mais elles sont encore là donc je vais essayer."

Bagnaia préfère désormais se concentrer sur l'avenir, qui démarrera dès demain avec le test officiel qui se tiendra sur le circuit de Barcelone, ainsi que sur le prochain Grand Prix : "Aujourd'hui on avait la possibilité de gagner, on avait un gros rythme mais ça s'est passé comme ça. On a un test important demain, la prochaine course au Sachsenring et on peut y faire une belle course. On est vraiment très forts."