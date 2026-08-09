Bagnaia stupéfait par la dégradation : "J'ai fait les derniers tours sans poser le genou"

Le GP de Grande-Bretagne tourne à la catastrophe pour Pecco Bagnaia. Son week-end a déraillé vendredi, avec une chute qui l'a privé de la fin des Essais et d'une possibilité d'entrer directement en Q2. Mais samedi matin, il n'avait toujours pas le rythme suffisant et il n'a pris que la sixième place, synonyme de 16e position sur la grille de départ, son plus mauvais résultat depuis Valence 2025.

Pendant le sprint, Bagnaia est brièvement remonté au 14e rang mais, comme Marc Márquez, il a subi une dégradation excessive de son pneu arrière et a perdu des places, pour ne voir l'arrivée qu'à une lointaine 17e position.

"Je ne peux pas imaginer mieux vu mes performances du jour", a reconnu Bagnaia. "Aucune performance, aucune vitesse. Il y a un gros manque de grip et, après quatre tours, j'ai commencé à perdre du terrain, pas à en gagner."

"J'ai fait les deux derniers tours sans poser le genou au sol sur le côté droit, donc, pour moi, c'était très dur d'être performant. Au début du week-end, l'objectif était d'être dans le top 10 mais, quand on voit mes performances, c'est dur d'imaginer quelque chose de mieux que la 15e place."

"L'équipe d'usine a eu beaucoup de mal", a-t-il insisté. "Marc et moi, on était les plus lents dans les derniers tours, donc c'est dur de savoir quoi faire. [Samedi], je m'attendais à une dégradation, mais pas à ce point."

Pecco Bagnaia est en grande difficulté à Silverstone. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Le flanc droit du pneu, le plus sollicité à Silverstone, était en très mauvais état sur la moto de Bagnaia. "Le côté droit était complètement fini et ce n'est pas un souci avec le pneu, c'est notre moto qui ne trouve pas le grip", a-t-il reconnu, en décrivant une situation qui s'apparente plus à une gestion hasardeuse qu'à une simple difficulté de pilotage.

"C'est la même sensation qu'en Thaïlande. C'est très dur à gérer parce qu'on ne peut pas freiner et il faut d'abord arrêter la moto, tourner avec un peu de vitesse, parce que si on commence à mettre plus de poids sur l'avant, l'arrière commence à glisser. Il faut garder de la vitesse et juste laisser la moto filer, comme sous la pluie, puis mettre les gaz avec autant de douceur que possible, sinon on perd l'arrière. Chez Marc, ça a déclenché son airbag. Ça devient très difficile."

Pour la course principale, les pilotes devraient être moins incisifs avec deux fois plus de tours à boucler, mais Bagnaia pense que le pneu medium ne permettra pas de tenir bien longtemps : "Juste quatre tours de plus."

Son dernier espoir reste de se plonger dans les données et le pilotage d'Álex Márquez, qu'il ne cesse de désigner comme le nouveau pilote référence chez Ducati : "Heureusement, on a Álex Márquez qui a fait un travail fantastique dans l'équipe satellite, il est super bon, super rapide et c'est lui qui fait la différence par rapport aux autres Ducati. J'espère vraiment que l'on va résoudre le problème dans la soirée."