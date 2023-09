Bagnaia a fini "détruit" à Misano : "Je ne pilotais qu'avec les bras"

Pecco Bagnaia a assuré l'essentiel à Misano, sur une Ducati qui arborait une robe jaune pour l'occasion. Jorge Martín lui a certes repris 14 points et Marco Bezzecchi six, mais ses deux troisièmes places lui ont permis de rester un confortable leader du championnat, malgré son genou endolori une semaine après la très grosse chute du GP de Catalogne.

Deuxième après avoir doublé Bezzecchi au départ, Bagnaia est resté au contact de Martín mais a vu la pression de son pneu avant s'envoler, rendant un dépassement impossible, et il a commencé à ralentir en raison de ses limites physiques, permettant à Bezzecchi de reprendre l'avantage. Sa troisième place reste nettement supérieure à ses attentes du début de week-end.

"Sincèrement, j'ai été motivé par le fait de vouloir briller dans mon GP à domicile", a expliqué Bagnaia au site officiel du MotoGP. "Je n'ai pensé qu'à ça. C'était difficile, on était 20e vendredi matin, on avait beaucoup de mal, et on a beaucoup travaillé. On s'est normalement rapprochés de l'avant. En course, je ne pilotais qu'avec les bras. Après 15 ou 16 tours, j'ai dû laisser Jorge partir parce que j'ai commencé à avoir des problèmes avec la pression à l'avant et que j'étais très fatigué."

"Je suis très fier et heureux de ce que l'on a fait. Il aurait été plus facile d'aborder la course calmement, de juste prendre quelques points, et on n'a jamais renoncé. Notre mission était d'être dans le top 5 et on a fait mieux avec la troisième place dans les deux courses donc je suis très heureux."

Bagnaia a longtemps occupé la deuxième place et maintenu la pression sur Martín, avant de devoir le laisser filer, mais il se savait de toute façon moins performant que le pilote Pramac ce dimanche, ne parvenant pas à faire mieux que lui que dans les virages rapides.

"Il était plus rapide à de nombreux endroits. Je perdais du temps à trois virages : le 3, le 10 et le dernier. Il avait un avantage. On doit analyser les données pour comprendre son avantage et pourquoi il créait cet écart, mais à part ça je suis juste très content. Ça aurait été plus facile d'être calme et de ne pas perdre trop de points. On a perdu 14 points, on aurait pu en perdre 37 [avec un forfait]."

Pecco Bagnaia a contenu Dani Pedrosa

Une fois doublé par Bezzecchi, Bagnaia a vu Dani Pedrosa fondre sur lui mais il n'était pas prêt à abandonner la dernière place sur le podium. "Quand j'ai vu qu'il était à deux dixièmes à six tours de la fin, je me suis dit 'Non, putain...'", a confié le pilote Ducati en conférence de presse.

"Je me suis dit 'je me repose deux ou trois tours et j'attaque à nouveau dans les trois derniers' et j'ai réussi à le faire", a-t-il ajouté. "J'étais très rapide dans les deux ou trois derniers tours, je crois que j'ai roulé en 1'32"1 dans le dernier tour. Quand j'ai fini la course, j'ai juste pris une grande respiration parce que j'étais fini."

Un week-end très éprouvant

Vendredi, Pecco Bagnai a eu du mal à trouver ses repères, son genou l'empêchant de piloter comme il le fait d'habitude. Compenser le manque de force avec la jambe droite était impossible et il a donc sollicité ses bras, ce qu'il fait habituellement très peu.

"J'étais complètement détruit parce que normalement, j'utilise beaucoup les jambes pour piloter et normalement, je n'ai aucun problème avec les bras. Ce week-end, c'était impossible de piloter juste avec les jambes. J'ai dû faire les choses différemment et, dans certains changements de direction et dans les freinages, j'étais fini. Dans le Parc Fermé, j'ai dû me reposer un peu, profiter un peu du moment. C'était une belle célébration sur le podium."

Bagnaia n'a en revanche à aucun moment envisagé de renoncer après avoir fait d'immenses efforts pour être apte à rouler ce week-end : "Je n'ai jamais songé à l'abandon. [...] Je savais à quoi m'attendre en course. J'ai beaucoup travaillé sur le plan médical avec mon entraîneur et mon kiné pour être presque prêt pour la course."

Pecco Bagnaia a pris la troisième place à Misano

"On a fait un travail énorme pour être prêts, pour nous battre ce week-end. On n'était pas en mesure de jouer la victoire mais on a fait un gros travail", a-t-il souligné, confiant avoir reçu quelques conseils de la part de Valentino Rossi : "Vale est toujours très présent avec nous. Il m'a appelé hier soir parce qu'on ne s'est pas vus et il m'a demandé si j'allais bien."

"Il m'a juste dit d'y aller calmement, de ne pas trop réfléchir et d'essayer de ne pas perdre trop de points. J'ai essayé et c'était la meilleure chose à faire aujourd'hui parce que 27 tours dans ces conditions, c'était très, très long. On a réussi à faire un très bon travail. Je remercie notre entraîneur, qui nous prépare aussi bien que possible."

Un test important en vue de la saison 2024 est prévu lundi mais Pecco Bagnaia ne devrait pas y prendre part. Il va pouvoir se reposer afin de revenir en pleine forme pour la première course sur le circuit de Buddh, dans deux semaines : "Je pense que je serai à 100% en Inde. Le plus gros problème sur mon genou est l'hématome et il redescend, donc je n'aurai plus aucun problème pour forcer sur la jambe. C'est sûr que ça va encore prendre une semaine pour être totalement en forme mais je pense que je serai à 100% pour piloter en Inde."