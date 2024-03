Bagnaia distancé mais sans inquiétude pour la suite

Hier encore, Pecco Bagnaia rappelait à quel point il avait pu être gêné la saison dernière par des débuts de week-end que la version précédente de la Ducati rendait compliqués. Un travail "parfois assez énorme" à faire sur sa moto le vendredi, puis des sensations imparfaites avec l'avant de sa machine durant la seconde moitié de saison ; souvent, l'Italien avait été vu en délicatesse lors des premiers essais avant de trouver des solutions décisives en cours de week-end.

Contre toute attente, la première journée du championnat ne lui a pas vraiment souri. Tout au long de la séance disputée sur le sec, le champion en titre a été distancé, pour finalement se classer dixième. Mais la comparaison s'arrête là, et il le sait parfaitement, convaincu qu'il n'est pas en train de retomber dans ces ennuis qui l'ont mis à rude épreuve l'an dernier.

"Ce vendredi me rappelle ceux de l'année dernière, mais ça n'est pas le cas, absolument pas. Mes sensations avec la moto sont bonnes", assure-t-il ce vendredi soir. S'il n'en dit pas plus sur la nature du problème qui l'a affecté, ses gestes en direction de son pneu arrière et les propos tenus ensuite ne laissent pas beaucoup de doutes.

"Ce matin, mes sensations n'étaient clairement pas les meilleures, même si mes sensations avec la moto étaient les bonnes. C'est quelque chose d'autre qui n'a pas fonctionné, mais ça peut arriver. C'est déjà arrivé, disons", explique-t-il dans un sourire.

"Mes sensations avec la moto ont été les mêmes qu'aux tests, mais quelque chose d'autre ne fonctionnait pas bien. On a décidé de garder les mêmes pneus pendant toute la séance parce que, grâce au test, on sait déjà où se situe notre potentiel. Ça n'était donc pas un gros souci dans ce contexte mais on a clairement perdu un peu de temps."

Agacé mais pas inquiet

Malgré tout, cette première séance a permis d'avancer dans la préparation des courses à venir. "Il fallait surtout identifier quelle moto me plaît le plus, parce qu'il y a une petite modification, et on a réussi à le faire, donc je suis assez serein. On a quand même réussi à figurer parmi les dix premiers malgré ces sensations, mais je m'attendais clairement à faire des EL2 normaux pour retrouver une certaine vitesse", admet le pilote italien.

Or, sur ce point non plus, il n'a pas été verni, la pluie ayant décidé de s'inviter à la fête dans la soirée. "Au moins, pour une fois, j'ai pu tourner sur le mouillé et voir comment était la situation, et je dois dire que ça n'est pas mal. L'éclairage est un peu gênant mais ça n'est pas un gros problème. C'est surtout qu'on ne comprend pas combien il y a d'eau en piste, et vu combien elle est sale, si on suit quelqu'un on ne voit plus rien au bout de trois virages. Ça peut être un problème, mais on va sûrement en parler à la Commission de sécurité."

Bagnaia fait partie des pilotes qui défendent le changement de programme mis en place et, en dépit du sable qui salit la piste et rend les conditions compliquées en cas de pluie, il retient que le grip offert par le bitume posé l'an dernier a été bon dans ces circonstances. Du côté de sa moto, cela a permis d'identifier qu'il y a encore du travail à faire au niveau du freinage dans la configuration pour la pluie.

"C'était la première séance qu'on faisait sur le mouillé avec cette moto et, franchement, les sensations n'étaient pas les meilleures. Mais on a pris une voie qui n'était selon moi pas la bonne. Avec le recul, il faudrait aller dans l'autre direction", analyse-t-il.

Pecco Bagnaia termine donc cette journée sans avoir montré son potentiel, mais sans aucune nervosité, promet-il. "Clairement, je ne suis pas content parce que mon ambition est d'être toujours devant", admet-il simplement, ajoutant : "Ça n'est pas le début de saison que j'attendais, compte tenu de ce qui s'est passé." Cependant la cause de ses mauvaises sensations est un problème "qui se règle facilement" et il semble déjà acquis que demain, il sera oublié.