Bagnaia et Ducati finalisent un nouveau contrat jusqu'en 2024

Pecco Bagnaia et Ducati sont en train de finaliser les derniers détails du nouveau contrat qui les liera pour deux années supplémentaires. D'après les informations de Motorsport.com, le pilote italien et la marque de Borgo Panigale ont l'intention de finaliser leur nouvel accord, sur lequel ne manque plus qu'une signature, avant le début du championnat, qui aura lieu le 6 mars au Qatar.

À 25 ans, le vice-Champion du monde en titre a gagné ses galons de leader du constructeur italien, après s'être affirmé la saison dernière comme le principal rival de Fabio Quartararo dans la lutte pour le titre, faisant durer le suspense jusqu'à deux courses de la fin du championnat. Il a remporté l'an dernier ses quatre premières victoires et est monté à neuf reprises sur le podium, après une première récompense obtenue en 2020 sous les couleurs du team Pramac.

Auteur d'une fin de championnat tonitruante en 2021, Pecco Bagnaia entre dans cette nouvelle année en faisant partie des principaux candidats au titre, héritier potentiel de Casey Stoner qui reste le seul à ce jour à avoir mené Ducati au sacre suprême, en 2007.

"À l'heure actuelle, nous sommes très proches du renouveler avec Pecco. S'il n'y a pas de surprise, ce sera fait. Ce doit être l'évolution naturelle des choses", a déclaré Paolo Ciabatti, directeur sportif de Ducati Corse, à Motorsport.com durant le week-end passé à Sepang pour les premiers essais de pré-saison.

La prolongation de son contrat va logiquement s'accompagner d'une augmentation de salaire pour Pecco Bagnaia. En 2021, alors qu'il disputait sa troisième saison dans la catégorie reine et venait d'intégrer l'équipe officielle Ducati, il a touché une rémunération de base d'environ 800'000 euros, un montant qui a finalement grimpé jusqu'à environ 1,5 million d'euros grâce aux primes de résultats dont il a bénéficié.

Le temps de la réflexion pour le deuxième pilote

Si l'on peut considérer comme acquis le fait que Bagnaia et Ducati prolongent leur accord, on ignore en revanche ce qu'il adviendra de Jack Miller, son voisin de stand. L'Australien avait été promu de Pramac à l'équipe officielle Ducati avant son collègue, mais son contrat expire également à la fin de cette année et il va lui falloir prouver qu'il mérite toujours sa place dans le stand de l'équipe d'usine, alors que Jorge Martín et même Enea Bastianini sont des prétendants assumés à son remplacement.

D'après les informations de Motorsport.com, le constructeur italien va se donner un peu plus de temps avant de prendre une décision quant au deuxième pilote de l'équipe. Une chose semble claire cependant, Ducati n'a pas pour intention de sonder le marché des pilotes, au vu de la qualité du groupe que s'est constitué la marque qui alignera cette saison huit machines sur les 24 du plateau.

