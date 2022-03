Bagnaia : "Ducati ne me met pas de pression, je me la mets moi-même"

Charger le lecteur audio

Vice-Champion du monde la saison dernière, Pecco Bagnaia n'entame pas le nouveau championnat comme un second, mais bien comme le favori numéro un aux yeux de bon nombre de ses adversaires. C'est la suite logique de la forme impressionnante qu'il affichait durant la dernière partie de la campagne 2021, qui l'a vu gagner quatre fois en six courses et partir cinq fois de suite de la pole position, avec une aisance qui a en effet de quoi inquiéter la concurrence.

Le fait est toutefois que les résultats d'hier ne compteront plus lorsque les 24 pilotes s'aligneront sur la grille de départ de la première course de ce nouveau championnat. Avec des compteurs remis à zéro, chacun devra à nouveau faire ses preuves et tenter de mener les nouvelles machines au sommet. Jusqu'ici perçu comme un outsider, Bagnaia assure bien vivre son nouveau statut de prétendant au titre, épargné dit-il par toute pression de sa direction malgré les attentes qui pèsent désormais sur lui.

"Ducati ne me met pas trop de pression. Je m'en mets moi-même pour être plus fort et plus rapide, et j'essaye juste de faire de mon mieux avec ma moto", explique le pilote italien, tout en rejetant l'idée selon laquelle la Desmosedici serait devenue la meilleure moto du plateau. "La Ducati semble toujours la meilleure, mais la dernière fois qu'elle a gagné c'était en 2007", rappelle-t-il en référence au seul titre pilotes remporté par la marque.

Il n'en demeure pas moins que la Ducati a marqué les esprits en réalisant en fin de saison dernière des triplés inédits en qualifications et en course. "Il est très difficile de dire qu'une autre moto est meilleure", reprend-il. "Je ne dis pas que la Yamaha de l'année dernière était meilleure car [Quartararo] a gagné. Je pense que la moto que j'avais pendant la dernière partie de la saison dernière était la meilleure Ducati que j'ai pilotée, mais je ne sais pas si c'était vraiment la meilleure car je n'ai pas essayé la Yamaha, la Suzuki, la KTM ou la Honda. Donc, pour moi, c'est la meilleure moto mais je ne sais pas si c'est vraiment le cas."

Néanmoins, Pecco Bagnaia se veut confiant, rassuré par des essais hivernaux qui, à ses yeux, ont posé les bases pour une nouvelle saison à vivre aux avant-postes. "Je pense qu'on a bien travaillé pendant la pré-saison. Il est difficile de comprendre le niveau des motos pendant ces tests parce que tout le monde fait ce qu'il veut dans sa manière de travailler. Mais je suis content, je pense que le potentiel de notre moto est élevé. On a choisi le meilleur package possible parmi ce qu'on a essayé pendant les tests. Je suis assez confiant quant au fait que notre potentiel est élevé, comme dans la dernière partie de la saison dernière, et je pense qu'on peut partir de là."

En attendant de savoir s'il pourra effectivement reprendre sa course là où il s'est arrêté et finalement être le successeur de Casey Stoner que tout le monde attend chez Ducati, Bagnaia a renouvelé son contrat pour deux années supplémentaires, ce qui lui permet d'entamer la saison l'esprit libéré. "On s'est choisi ensemble il y a quatre ans et je suis très content de rester avec eux deux années de plus. Si j'en ai la possibilité, j'aimerais rester chez Ducati pendant toute ma carrière, mais on verra. En tout cas, commencer [la saison] avec deux années de contrat en plus fait qu'on est plus détendu. On doit juste penser à donner le meilleur de soi-même."