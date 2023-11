Bagnaia envoie un message à Martín : "Qu'il se concentre sur son boulot"

Seulement 15e à l'issue de la première journée du Grand Prix de Valence, Pecco Bagnaia est pour le moment très loin de son principal rival, Jorge Martín, deuxième du classement et visiblement beaucoup plus à l'aise que lui. Le pilote Ducati ne cache pas avoir passé une journée difficile, en proie à des soucis dès le début des essais, mais il ne laisse transparaître aucun signe d'inquiétude.

"J'ai eu du mal. Ça n'a pas été une journée facile, et ce dès le départ", explique Pecco Bagnaia, posément. "Au début des premiers essais, j'ai eu un peu de mal avec les freins, puis on a mis un [ensemble] différent et je me suis senti assez bien. Mais aujourd'hui, mes sensations n'ont pas été les meilleures en entrée de virage, j'avais beaucoup de blocages et j'ai perdu un peu de feeling."

"Normalement, on termine le boulot dès le vendredi et cette fois, on a besoin de plus de temps, donc la séance de demain matin sera très importante", souligne le pilote italien, qui n'est pourtant pas inquiet pour la suite, et pour cause : le problème est déjà identifié. "En regardant les données après le time attack, [on voit que] je perds cinq dixièmes en trois virages, et c'est plus facile de comprendre quoi améliorer comme ça, mais cinq dixièmes en trois virages, c'est énorme. On va s'améliorer pour demain."

Ce temps perdu étant concentré sur trois virages en particulier, il sait où aller pour la suite. "On arrive à identifier assez bien le problème", assure-t-il. "Je n'ai pas trop de sensations sur l'avant pour laisser aller la moto et je perds beaucoup de temps à l'entrée des virages 1, 2 et 6." Confiant d'avoir le temps de rattraper cela avec les essais libres de samedi matin, il sait qu'il a de la marge : "On n'est pas obligés de gagner le titre demain, donc on est un peu plus détendus."

Pourtant, Pecco Bagnaia, qui est en tête du championnat avec 21 points d'avance sur Jorge Martín, a bel et bien une première opportunité d'être couronné dès la course sprint qui sera disputée samedi à 15h. il devra pour cela marquer quatre points de plus que l'Espagnol au terme de ces 13 tours.

Il y a un an, déjà, il livrait la dernière bataille pour le gain du titre ici même, et avait plutôt mal vécu la pression que cela entraînait. Cette fois, il assure qu'il se sent mieux : "Je ne sais pas si c'est parce que pour le moment, je dois penser à améliorer mes sensations, mais l'année dernière je ressentais plus la pression, j'étais plus nerveux. Aujourd'hui, j'accepte le fait qu'on a des problèmes et qu'on a besoin de travailler. On a déjà contrôlé beaucoup de choses sur les données et je suis content que le temps que je perds soit concentré sur trois virages, c'est super."

Photo de: Miquel Liso Pecco Bagnaia voit sa perte de temps concentrée sur trois virages.

Preuve de sa solidité, Bagnaia n'a pas montré d'agacement face à Martín, qui a pourtant joué la carte de la pression psychologique en le suivant de très près durant toute la dernière partie de la séance décisive pour l'accession directe à la Q2. Il ne s'en est pas agacé… "Parce que j'étais très lent !", sourit-il. "J'aurais de toute façon eu du mal à entrer en Q2, et puis je suis habitué à avoir cinq, six ou sept gars derrière, alors ça va."

Il n'a pas non plus été surpris par la tactique de son adversaire. "Il faut qu'il essaye quelque chose, absolument. Je m'y attendais", souligne-t-il. "J'y suis habitué, ça a été comme ça toute la saison et sur les trois dernières courses, Jorge a commencé à faire la même chose. Pour moi, ça ne change rien. Honnêtement, j'étais assez lent pour la Q2 donc je m'attendais à ne pas être compétitif. J'ai essayé de faire le maximum mais ça n'a pas suffi."

Pour autant, Bagnaia n'oublie pas d'envoyer un petit message à son rival : "Je pense que ce serait un peu mieux s'il commençait à penser à son boulot parce qu'il dit qu'il doit gagner les deux courses et là, il perd du temps. Qu'il se concentre sur son boulot, et pour le moment il n'est pas le plus rapide alors il vaut mieux qu'il pense à progresser."

Prochaine étape pour lui, résoudre ses soucis lors des essais libres de samedi matin, puis essayer de s'extraire de la Q1 pour espérer se qualifier sur les quatre premières lignes. Et malgré les trois autres Ducati qui disputeront cette séance, Bagnaia refuse toujours de bénéficier d'une aide quelconque. "Je n'aime pas les consignes d'équipe et je pense qu'on a le potentiel pour aller en Q2. Je vais faire le maximum. Et si jamais je ne suis pas en Q2… À Mandalika, je suis parti 13e et j'ai gagné la course", rappelle-t-il.