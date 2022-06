Bagnaia : Espargaró sera "l'homme à battre" en course

Charger le lecteur audio

La pole n'a échappé à Pecco Bagnaia que pour 0"031 à Barcelone. Le pilote Ducati a été battu par un Aleix Espargaró impérial dans chaque séance disputée sur ses terres, mais se félicite de sa progression depuis le début du week-end, un déclic en EL4 lui ayant permis de devenir un véritable prétendant à la pole position.

"Je suis très content, on a bien travaillé tout le week-end", a souligné Bagnaia en conférence de presse. "Les EL4 m'ont donné la confiance pour me rapprocher de l'avant dans le time attack, parce qu'on a un peu changé les réglages pour le dernier relais, et je me suis mieux senti. C'était très difficile de faire un tour parfait en qualifications, on pouvait très facilement perdre des dixièmes parce que sur cette piste, si on perd du temps à l'accélération, à cause [du manque de] grip, on peut perdre beaucoup de temps."

"Je suis quand même satisfait. J'étais très proche d'une nouvelle pole position mais Aleix est assez fort ce week-end, comme tous les autres week-ends, mais ce week-end plus !"

Espargaró fait en effet figure de favori pour la course : "Je suis très content du travail effectué en EL4, on a été très bons avec des pneus usés donc on a un peu réduit l'écart avec Aleix et peut-être qu'on pourra se battre avec lui", a confié Bagnaia au site officiel du MotoGP. "Je pense qu'il sera l'homme à battre. Fabio [Quartararo, troisième sur la grille] a aussi progressé [samedi], on va attendre et voir quelle position sera possible."

"Je ne sais pas comment le battre mais je pense qu'il faudra être intelligent avec le pneu arrière en course", a précisé Bagnaia.

Pecco Bagnaia

Cette gestion des pneus devrait en effet s'avérer cruciale. Sur un circuit offrant peu d'adhérence, la gomme arrière est très sollicitée en courbe et les pilotes devront la préserver autant que possible en course.

"On peut être rapide dans les premiers tours mais après il faut être constant en fin de course. Si on attaque au début, on ne pourra pas être constant à la fin. Ça sera une course de survie parce qu'il faudra être très, très intelligent à l'accélération. On a fait un travail différent des autres en EL4, pour voir si le pneu tiendra et je suis plutôt content de mon rythme en EL4."

"C'est dur d'anticiper la stratégie maintenant parce qu'Aleix a fait des choses différentes de moi en EL4, comme Fabio", a -t-il ajouté. "Peut-être qu'il fera plus chaud et qu'il aura moins d'adhérence. C'est également difficile de choisir le pneu arrière. La stratégie sera de rester calme avec le pneu arrière et d'essayer de le gérer intelligemment pour être rapide en fin de course."

Positionné entre les deux leaders du championnat sur la grille, Pecco Bagnaia est dans une situation particulière puisqu'il a 41 points à reprendre sur Fabio Quartararo mais doit également éviter une nouvelle erreur après avoir manqué de constance depuis le début de la saison.

"Après [la victoire du] Mugello, il faudra continuer comme ça, prendre des points, ne pas faire d'erreur et finir la course. Si ce n'est pas possible, j'essaierai de voir l'arrivée derrière Fabio, je prendrai autant de points que possible et on verra ce qui sera possible ensuite. Mais mon principal objectif sera de reprendre des points demain."

