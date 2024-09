Bagnaia s'imagine fidèle à Ducati "mais il ne faut jamais dire jamais"

Pecco Bagnaia est d'ores et déjà le pilote le plus victorieux qu'ait connu Ducati en MotoGP, ayant dépassé Casey Stoner et Andrea Dovizioso tant au nombre de courses remportées que de titres. Alors qu'il est lancé dans la quête d'un troisième sacre consécutif, l'Italien a en poche un contrat le liant à la marque jusqu'en 2026 inclus, une saison charnière dans le championnat puisqu'elle sera la dernière de l'actuel cycle réglementaire.

À ce jour, Bagnaia n'imagine pas quitter Ducati, rêvant d'une carrière intégralement vécue au sein de la marque qui l'a toujours fait rêver. Tout juste s'autorise-t-il à laisser la porte ouverte car, à 27 ans, il sait que rien n'est gravé dans le marbre.

"J'adore Ducati et je crois que Ducati m'adore. Mais il ne faut jamais dire jamais", fait ainsi remarquer le pilote italien lorsqu'il est interrogé sur la fidélité qu'il se voit garantir à son constructeur fétiche. "On imaginait la même chose pour Marc [Márquez] quand il a signé un contrat de quatre ans [avec Honda] et ensuite tout le monde sait ce qui s'est passé. On ne sait jamais."

"Ceci dit, je suis tombé amoureux de Ducati quand j'étais enfant et on va essayer de toujours garder la même mentalité", poursuit Bagnaia. "J'adorerai toujours Ducati, mais ça dépend aussi si quelque chose change. Cependant, à l'heure actuelle, ma mentalité et mon ambition sont de continuer de la même façon. J'adore mon équipe, j'adore les personnes qui travaillent chez Ducati, pas uniquement chez Ducati Corse, mais aussi l'usine Ducati. Alors si je peux, j'aimerais partager toute ma carrière avec eux."

Après avoir gravi les échelons en Moto3 et Moto2, au départ avec des motos modestes avant de passer deux ans sur la Kalex de l'équipe VR46, liée au groupe qui le manage, Bagnaia n'a jamais caché avoir pour rêve absolu de courir pour Ducati en MotoGP. Il a pu y toucher du doigt après avoir mené la Mahindra du team Aspar à la victoire dans la plus petite catégorie, son équipe lui offrant alors un roulage au guidon de la Desmosedici en guise de récompense.

Puis, alors qu'il n'avait pas encore été titré en Moto2, il a décroché un contrat avec le constructeur italien pour faire ses débuts dans la catégorie reine avec l'équipe Pramac, en 2019. Malgré de premiers mois difficiles, Bagnaia a trouvé ses marques, épaulé par l'un des ingénieurs les plus réputés du championnat que Ducati avait placé à ses côtés.

Depuis le GP d'Aragón 2021, Pecco Bagnaia a gagné 25 courses et deux titres avec Ducati. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Au bout de deux saisons, il intégrait l'équipe officielle et, depuis trois ans désormais, il fait partie du cercle des vainqueurs avec un taux de réussite impressionnant. À l'heure de disputer cette semaine son 100e Grand Prix dans la catégorie MotoGP, il compte 25 victoires sur un total de 45 podiums.

Comme le fait remarquer Pecco Bagnaia, il a longtemps été pris pour acquis que Marc Márquez ferait toute sa carrière avec Honda, dont il a été la star pendant 11 ans avant de requérir la rupture d'un contrat de quatre ans qui avait pourtant fait beaucoup de bruit à l'époque où il avait été signé. L'Espagnol a quitté le petit groupe de ces pilotes ayant fait toute leur carrière avec une seule marque.

Parmi eux, Mick Doohan n'a couru que pour Honda, avec à la clé cinq titres consécutifs en 500cc dans les années 1990. Et la marque à l'aile dorée est costumière du fait car, Wayne Gardner et Álex Crivillé y ont également fait toute leur carrière. On peut aussi citer Kenny Roberts et Wayne Rainey, qui ont été les hommes de Yamaha, ainsi que Franco Uncini et Kevin Schwantz qui ont été emblématiques de Suzuki en 500cc.