Bagnaia : Gagner au Qatar comptait moins que comprendre la nouvelle Ducati

À l'heure de quitter le Qatar, Pecco Bagnaia se réjouissait d'avoir pris "un départ parfait pour cette saison". Parfait, ce n'est pas exactement ce qu'il disait durant les deux premières journées du Grand Prix, mais l'histoire ne retiendra que l'issue, à savoir sa victoire d'autorité sur une épreuve qu'il aura menée de bout en bout, en s'offrant, au passage, de beaux dépassements sur Brad Binder et Jorge Martín, qui figurent parmi ses adversaires les plus menaçants.

En proie à un problème de pneu vendredi, puis retardé par l'arrivée de la pluie, le champion en titre a réussi à construire son week-end progressivement. Il a surtout inversé la tendance entre la course sprint et l'épreuve principale. Samedi, il avait souffert durant les 11 tours de compétition, notant une forte hausse de la pression de ses pneus et la venue de vibrations. Cependant il a vite compris quoi changer pour prévenir l'apparition de ce phénomène lors de la course de dimanche, qui imposait le double de tours. À une modification technique s'est ajouté un pilotage différent de sa part, et ça a payé.

"C'est bien de l'avoir compris dès le premier week-end, maintenant on le sait pour le reste de la saison", soulignait avec satisfaction Bagnaia, interrogé à l'arrivée du Grand Prix par le site officiel du MotoGP et expliquant avoir d'abord cherché à "comprendre la situation" avant de pousser son attaque. "On n'aura peut-être pas ce genre de problème à Portimão parce que c'est une piste sur laquelle le grip est totalement différent. On verra. Mais si jamais c'est le cas, on sait parfaitement dans quelle direction aller."

S'il s'est montré réellement impressionnant dimanche, salué pour la quasi-perfection de sa prestation par ses rivaux battus, Pecco Bagnaia n'en demeure pas moins très prudent. Certes, c'est lui qui s'est montré le plus rapide lors des essais de pré-saison et c'est lui qui a donc fait main basse sur le premier Grand Prix du championnat, avec des conditions qui avaient changé entre-temps, néanmoins 20 autres manches vont suivre, entraînant leur propre scénario chacune.

"Je suis content, mais il faut qu'on garde notre calme", prévenait-il dimanche, affichant deux points d'avance sur Binder et trois sur Martín à l'heure des premiers comptes. "C'est toujours important de gagner et de ne pas commettre d'erreurs, mais la saison est très, très longue donc je ne veux pas me focaliser déjà sur qui est leader et qui est chasseur. Je veux tout apprécier, essayer de progresser tout le temps. Je crois que c'est la meilleure façon de faire parce qu'il reste encore 40 courses, donc ça va être très, très long."

Gagner n'était, selon lui, pas une finalité : "C'est clairement très important pour les points, pour le championnat, mais ça n'était pas super fondamental parce que le championnat est encore très, très long. Il reste 40 courses à faire. Parfois, on prend un peu trop de risques pour gagner, alors c'était [surtout] important par rapport à la motivation au moment d'arrivée à la prochaine course."

"Le plus important c'est qu'on a pu mieux comprendre la nouvelle moto en pneus usés. Aux tests, à la fois en Malaisie et ici, le niveau de grip était très élevé et il était difficile d'observer une baisse après avoir fait 20 tours avec les mêmes pneus. C'était donc la première fois qu'on avait cette sensation et c'était important à comprendre. Gagner, c'est toujours formidable et important, mais je suis plus content qu'on ait mieux compris la manière de tirer la performance avec cette moto."