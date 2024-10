Bagnaia huit fois vainqueur mais pas leader : le "paradoxe" de Ducati

Pecco Bagnaia a remporté sa huitième course de l'année lors du récent GP du Japon, déjà une de plus qu'en 2023. Dans l'Histoire du MotoGP, seuls Marc Márquez, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo et Casey Stoner (auxquels on peut ajouter Mick Doohan, Giacomo Agostini et Mike Hailwood pour la catégorie 500cc) ont gagné autant ou plus de Grands Prix dans la même saison, à chaque fois avec le titre à la clé. Pourtant, Bagnaia n'a aucune certitude d'être sacré cette année, et pour cause, puisqu'il n'est même pas en tête du championnat.

Avant les quatre derniers Grands Prix de l'année, Jorge Martín mène la danse avec dix points d'avance sur son rival, alors qu'il n'a remporté que trois Grands Prix. On pourrait penser que le pilote Pramac fait la différence grâce à ses succès en course sprint, sa grande spécialité, mais il en compte cinq cette année, un de moins que Bagnaia.

"C'est paradoxal de se dire que Pecco a remporté huit courses et Jorge trois, et que malgré ça il soit dix points derrière au championnat", a déclaré Davide Tardozzi, le team manager de l'équipe Ducati officielle, à GPOne. "C'est une plaie ouverte, mais je pense que Bagnaia le sait bien et je suis convaincu qu'il sera en mesure d'apporter toute la satisfaction que l'équipe et lui méritent, parce qu'au final, Pecco est conscient de la valeur de l'équipe."

Le pilote italien paie plusieurs chutes et quelques contre-performances, dans ce qu'il a lui-même qualifié de "championnat d'erreurs" face à Martín. Bagnaia est tombé dans les sprints de Jerez, Barcelone et Silverstone, ainsi que dans les courses principales de Portimão, Aragón et Misano 2. Il a aussi été en difficulté dans le sprint du Mans et le samedi au GP d'Aragón.

Martín a lui aussi payé son lot d'erreurs, avec des chutes lors des sprints du Mugello et de Mandalika, ainsi que les courses principales disputées à Jerez et au Sachsenring. Il a également fait les frais d'une chute en qualifications à Motegi.

Marc Márquez attribue ces nombreuses erreurs au niveau de performance atteint en MotoGP, qui pousse désormais à prendre de gros risques pour faire la différence. Même s'ils s'affrontent très rarement directement en piste, Bagnaia et Martín sont donc ainsi poussés dans leurs retranchements dans la quête du moindre gain et, du point de vue de Tardozzi, il va être très difficile de les départager.

"Jamais le vainqueur du titre ne le méritera autant que cette année, et le vice-champion sera aussi méritant. Il y a un respect mutuel absolu entre Pecco et Martín, parce que tous deux connaissent leurs forces et que Pecco n'a pas peur d'affronter Jorge à Valence, où il sera très fort à domicile."