Bagnaia incapable de suivre Martín : "Il a joué avec tout le monde"

Pecco Bagnaia n'a pas pu lutter avec Jorge Martín ce samedi à Phillip Island, en qualifications comme lors du sprint. Pire, il a dû se contenter de la deuxième ligne et de la quatrième place au terme de l'épreuve de la course du jour, ce qui fait grimper son retard à 16 points au championnat.

Parti cinquième, Bagnaia a profité des malheurs de Marc Márquez et Maverick Viñales dans les premiers virages, avant d'avaler Marco Bezzecchi. Il pointait alors à une seconde de Martín mais ses efforts pour combler l'écart se sont vites soldés sur un échec. L'Italien a même cédé face à Márquez et Enea Bastianini, ne pouvant que constater des difficultés pour lesquelles il a déjà des solutions en tête en vue de la course principale.

"Je ne suis clairement pas content mais je ne pouvais pas partir plus haut, alors ça va", a commenté Bagnaia. "Il faut par contre qu'on s'améliore pour demain. Ce matin, je n'étais pas à l'aise avec la moto. Sur le mouillé, ça allait, j'ai réussi à être rapide, mais sur le sec, avec autant de vent, les modifications qu'on a faites hier n'ont pas aidé. Dès les qualifs, j'ai eu un peu de mal. On a fait une autre modification pour la course, qui a par contre empiré ce qui allait bien et n'a pas amélioré ce qui n'allait pas. Il va falloir qu'on remette les choses à plat et, demain, trouver quelque chose au warm-up."

"Heureusement, en regardant les données, on a déjà compris et identifié quoi faire pour la course de demain", a ajouté Bagnaia. "On va essayer ça demain matin et je pense que c'est positif."

Une fois deuxième, Bagnaia a rapidement compris qu'il ne pourrait rien faire face à Martín pendant le sprint : "Malgré les difficultés, j'ai essayé d'aller prendre Jorge à un moment donné, mais j'ai vu tout de suite qu'il allait falloir que je me résigne parce que je n'avais pas la possibilité [de le rattraper]. Avec le vent, l'avant se dérobait beaucoup dans les parties rapides, je n'arrivais pas à refermer les virages, alors j'ai dû reculer d'un cran. Après les qualifs, on savait que Jorge allait avoir plus de marge. Aujourd'hui, à mon avis, il a joué avec tout le monde, il pouvait gagner avec une marge encore plus grande. On verra demain."

Pecco Bagnaia n'a pas pu suivre Jorge Martín Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Malheureusement, j'ai beaucoup de problèmes avec l'effet généré par le carénage qui me fait un effet de voile avec le vent", a détaillé Bagnaia. "Du coup, j'élargissais dans tous les virages parce que la moto se soulevait. Avec le pneu medium, les mouvements étaient encore pires, parce que le pneu bouge plus. Donc la seule option pour partir un peu plus haut était de prendre le pneu dur [en qualifications], ça m'a permis de faire le cinquième temps. Mais même si j'avais tout de suite pris le dur, je n'aurais sûrement pas fait mieux que ça."

Bagnaia aurait en revanche pu faire mieux si Bastianini, son coéquipier dans l'équipe Ducati officielle, ne l'avait pas privé d'une médaille ce samedi... mais il ne lui en tient absolument pas rigueur. Sur le départ et lui-même en lutte au championnat face à Márquez, Bastianini n'a reçu aucune consigne, et fidèle à son approche des dernières saisons, Bagnaia n'a absolument pas l'intention d'en réclamer.

"Devant moi, il y avait Márquez et lui il est en lutte contre Márquez. Et puis, il est dans un moment où il est juste qu'il fasse ce qu'il fait, l'année prochaine il quitte l'équipe et il veut finir troisième au championnat – voire deuxième ou premier, en tout cas le plus haut possible. Or, pour le faire, il faut qu'il se classe le plus haut possible. À mon avis, c'est normal et ça n'est sûrement pas moi qui vais aller demander des consignes d'équipe. Je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais."

Bagnaia compte donc sur des progrès dans les réglages de sa moto pour faire mieux dimanche, après avoir constaté trop de limites ce samedi, face à un Martín qu'il savait de toute façon redoutable sur le circuit de Phillip Island.

"Quand tu prends le premier virage en arrivant à 350 ou 360 km/h et que tu sens que tu commences à perdre l'avant, ainsi qu'aux virages 3 et 8, ce n'est pas la meilleure sensation, mais on est ici pour faire le maximum. On doit améliorer ça, aussi parce qu'on joue le titre. On savait que Martín pourrait être beaucoup plus rapide ici mais on doit essayer de combler cet écart et de se battre face à lui."

Pecco Bagnaia Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"On fait le maximum, comme toujours", a-t-il souligné. "On sait que cette piste, bien qu'elle me plaise, n'est clairement pas l'une de celles sur lesquelles je suis tout de suite rapide, contrairement par exemple à la Thaïlande ou à la Malaisie. Alors on va essayer de faire le maximum et je pense que l'objectif pour demain va être d'essayer malgré tout d'être le plus proche possible de Jorge et on verra ce que ça donne."

L'équation pourrait être compliquée par le peu d'essais effectués sur une piste totalement sèche – une seule heure vendredi après-midi – et de nouveaux changements du côté de la météo dimanche : "Il semble que les conditions pourraient être nettement meilleures demain, en terme de vent. On dirait qu'il fera un peu plus chaud, avec moins de vent, donc ça pourrait être mieux. Si c'est la même chose, il faudra aussi améliorer les réglages."

Avec Léna Buffa