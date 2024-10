Bagnaia veut faire du Japon "un exemple" pour les derniers Grands Prix

Pecco Bagnaia a décroché ce week-end sa huitième victoire sur les 16 Grands Prix disputés à ce stade de la saison, et pour la quatrième fois il s'agit même d'un succès total puisque s'y ajoute celui de la course sprint. Il était arrivé sur place en annonçant clairement ses ambitions, lui qui sait qu'il ne peut plus se permettre de laisser Jorge Martín creuser son avance au championnat. S'il incite son rival à plus ou moins gérer sa position de leader, l'Italien compte bien, en réalité, se montrer incisif pour reprendre l'avantage dans la dernière partie du championnat.

Cela devait commencer par le Japon, en passant outre le fait que c'est Martín qui avait tout raflé ici l'an dernier. Et après avoir entamé le week-end sur un bon rythme, avec des sensations qui le rassuraient d'emblée sur son potentiel, le pilote officiel Ducati a géré ses deux courses à la perfection, avec au passage une stratégie osée au sprint pour doser sa consommation de carburant, ainsi qu'une capacité à afficher un rythme de métronome et à répliquer à toute attaque sans dépasser la ligne rouge.

Après cette performance, Bagnaia entend poursuivre sur sa lancée en appliquant dès l'Australie, dans deux semaines, puis lors des trois derniers Grands Prix, les enseignements tirés de ce week-end japonais. Il sait ce qui fonctionne et compte s'y tenir, en évitant autant que possible de suivre des voies détournées pouvant l'éloigner des victoires.

"Je pense qu'on a encore fait un travail parfait et ça a été une course très dure, très longue, mais on a pris le maximum de points et c'est génial", se félicite le double champion du monde en titre, revenu à dix points de Martín. "Je suis très content parce que c'est la première fois que je suis aussi rapide ici. Je m'attendais à avoir plus de difficultés mais on a réussi à travailler à la perfection depuis le début du week-end."

J'aimerais garder ce week-end comme exemple dans mon esprit pour essayer de rééditer cela la prochaine fois, car je pense qu'on a tout fait parfaitement.

"J'aimerais garder ce week-end comme exemple dans mon esprit pour essayer de rééditer cela la prochaine fois, car je pense qu'on a tout fait parfaitement. En course, j'étais très coulé et performant, alors je suis content. Je veux encore remercier mon équipe qui a fait un boulot fantastique", salue l'Italien. "On doit le prendre comme un exemple pour les prochaines [courses], essayer de suivre qu'on a fait ce week-end et de toujours se battre, de toujours faire du mieux qu'on peut en course."

"La prochaine, c'est Phillip Island, qui est aussi ne bonne piste pour Jorge", anticipe Bagnaia, déjà prêt à relever le défi. "Je suis très content d'y aller maintenant, parce que je pense qu'on est très compétitifs. C'est une piste qui m'a toujours plu mais il y a toujours eu des dynamiques un peu particulières ces dernières années. Il faut qu'on s'attende à un climat qui peut être difficile."

"L'année dernière, on a fait la course longue le samedi et on n'a pas couru le dimanche à cause de la pluie et du vent. Il faut donc qu'on soit préparés à tout, y compris à courir sur le mouillé. Quoi qu'il en soit, c'est une piste qui plaît à tout le monde, Jorge y est extrêmement fort comme il l'était ici, alors il faudra faire le maximum."