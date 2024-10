Journée mouvementée mais bilan finalement positif pour Bagnaia

Pecco Bagnaia a connu une première journée mouvementée au GP de Thaïlande, mais il en ressort néanmoins avec un bilan positif, encouragé par les performances qu'il a malgré tout réussi à produire.

Lui qui cherche toujours à mettre son Grand Prix sur de bons rails dès la première journée afin de construire sa préparation de façon méthodique, il a d'abord connu une première séance sans accroc, "très bien", avec à la clé le troisième temps, juste derrière son rival Jorge Martín. Le début de la seconde séance s'est inscrit dans cette continuité, puis une évaluation compliquée est venue gripper la machine.

"Cet après-midi, on est très bien partis, après quoi on a eu un petit problème sur une des deux motos qui m'a un peu ralenti", a expliqué Bagnaia. "Ça nous a forcés à arrêter d'utiliser la moto sur laquelle on faisait un essai important de réglages et on a dû adapter l'autre moto avec les mêmes réglages, mais ça n'a malheureusement pas fonctionné. On était donc un peu en retard sur notre feuille de route."

"Avec le temps qu'il nous restait, on a essayé un dernier tour avant le time attack, juste out-in, avec un réglage différent, qui a mieux fonctionné. Une petite modification par rapport au premier run, qui m'a un peu aidé. Ensuite, le time attack s'est assez bien passé. J'ai réussi à faire un bon pas en avant, bien que mon tour n'ait pas été parfait."

"J'étais prêt pour le time attack. Et sans avoir fait un tour très précis, j'ai pu être rapide, donc un bon vendredi", se félicite au final Bagnaia. "Le bilan est donc positif même si ça a été un peu mouvementé", ajoute-t-il, assurant que "les sensations avec lesquelles [il] a fini" suffisent à sauver le bilan de cette journée.

Je me sens fort par rapport à tout le monde, pas seulement par rapport à Martín.

Crédité du quatrième temps après la salve de tours qualifs réalisés à la fin des Essais, Bagnaia affiche huit centièmes de retard sur Martín au classement final. Leur vitesse en condition de course est plus difficile à mettre en regard compte tenu du fait que lorsque l'Italien passait d'une moto à l'autre en ne bouclant que de courts runs, Martín réalisait deux belles séries pour mener ses pneus à une vingtaine de tours, néanmoins Bagnaia n'est pas inquiet.

"Je me sens fort par rapport à tout le monde, pas seulement par rapport à Martín. À mon avis, Martín a connu un après-midi un peu plus calme, il a réussi à faire du bon travail aussi bien avec le pneu medium qu'avec le dur. Il est donc sûrement mieux préparé par rapport à la course", observe-t-il.

Pour sa part, il a trouvé les sensations qu'il attendait avec une piste qu'il estime à sa main après un GP d'Australie qui lui était moins favorable : "J'en ai eu la confirmation. C'est une piste dont les freinages et les entrées rapides me conviennent mieux par rapport à Phillip Island. Jorge a gagné l'année dernière, il est tout aussi fort, mais on est sûrement plus proches et le circuit est plus proche de mon style de pilotage."

Les plus belles photos de vendredi au GP de Thaïlande MotoGP