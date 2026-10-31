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MotoGP GP de Malaisie
"Je peux faire bien mieux" : Bagnaia laisse éclater sa frustration sur sa Ducati
La Ducati GP26 a fait les frais de la colère de Pecco Bagnaia samedi, alors que son week-end en Malaisie ne répond une nouvelle fois pas à ses attentes.
Richard Asher Oriol Puigdemont
Mis à jour: 31 oct. 2026, 15:40
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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images
Pecco Bagnaia était toujours d'humeur frustrée samedi, à l'occasion du Grand Prix de Malaisie MotoGP, après avoir frappé sa bulle de rage lors des qualifications.
L'Italien tentait d'améliorer son chrono dans les dernières minutes de la Q2 lorsqu'il a failli perdre le contrôle de sa Ducati au freinage du premier virage. Sa réaction immédiate a été de frapper la bulle, un geste inhabituel de la part du pilote turinois, mais qui témoignait d'un abattement déjà perceptible depuis la veille.
Bagnaia a finalement décroché la 10e place sur la grille de départ, avant de terminer la course sprint en sixième position. Si ce résultat n'est pas mauvais au regard de ses standards en 2026, le contraste avec 2025 est douloureux pour le double champion du monde. L'an passé, le circuit malaisien lui avait offert un bref répit après une saison difficile : il avait décroché la pole position avant de remporter le sprint.
"Honnêtement, je sais que je peux faire bien mieux que ça", a-t-il déclaré, dépité, à l'issue de la journée de samedi. "Comme je l'ai déjà fait sur ce circuit il y a six mois, huit mois. Voir aussi dans les données ce que je ne suis pas capable de faire et ne pas me reconnaître dans ce que je fais, c'est quelque chose qui me frustre."
Pecco Bagnaia (Ducati)
Photo de: Asif Zubairi
Il est ensuite revenu plus en détail sur la façon dont il avait perdu son sang-froid au guidon de sa moto : "Dans ce genre de situation, quand l'adrénaline est à son maximum, on signe un chrono, on essaie d'en faire un autre, on prend des risques... et dès le premier virage, la moto ne freine déjà plus correctement... C'est difficile."
Interrogé sur sa course sprint, Bagnaia a évoqué des problèmes récurrents d'usure du pneu arrière, même si les quelques gouttes de pluie tombées en piste ont permis de ralentir le rythme général de la course et d'atténuer le problème.
"Ce n'était pas agréable", a expliqué le pilote de 29 ans. "La seule chance que j'ai eue aujourd'hui, c'est qu'il a commencé à pleuvoir, parce que j'avais détruit mon pneu arrière après trois tours. J'ai pris un bon départ... J'ai essayé de suivre Marco Bezzecchi, qui était devant moi. Mais après trois tours, j'avais déjà détruit mon pneu arrière. La piste était sèche, je perdais du terrain, encore et encore."
"Heureusement, il a commencé à pleuvoir et j'ai pu mieux gérer la situation. Mais c'est difficile, sachant que la course de demain sera deux fois plus longue. Il ne pleuvra probablement pas et les températures seront élevées. Nous devons donc comprendre ce qui se passe et travailler un peu sur ce point."
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