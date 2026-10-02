Bagnaia très loin de la Q2 : "Un vendredi classique cette saison"

L'an passé, le GP du Japon avait marqué une éclaircie aussi ponctuelle qu'inexpliquée dans la saison noire de Pecco Bagnaia. En retrouvant Motegi jeudi, l'Italien prévenait qu'il ne fallait pas compter sur un nouvel exploit du même acabit, et la première journée en piste lui a donné raison.

Dans la matinée, Bagnaia a signé un huitième temps honorable mais dans l'après-midi, il a rarement figuré dans le top 10, et n'a pas été en mesure de l'accrocher dans la phase de tours rapides en fin de séance. Lointain 16e, il sera envoyé en Q1 pour la huitième fois en 15 week-ends de course cette année, et la cinquième sur les six derniers Grands Prix.

Interrogé sur ce qui a changé depuis l'an dernier, Pecco Bagnaia n'a pu afficher que son désarroi. "Tout", a-t-il répondu. "Tout... Malheureusement, tout."

Les difficultés de Bagnaia sont pourtant familières. "Un vendredi classique cette saison", a-t-il sobrement reconnu, en restant en proie aux mêmes difficultés : "J'ai du mal avec le grip, je n'en ai aucun, absolument aucun. Il faut travailler dessus."

Pecco Bagnaia est distancé à Motegi. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Bagnaia est "plus ou moins" confronté au problème qu'il évoque régulièrement ces derniers mois, avec une incapacité à générer du grip à l'arrière : "On le sait. On essaie de travailler avec une bonne approche et on essaie de progresser un peu. C'est difficile cette fois, plus difficile qu'en Autriche."

Au Red Bull Ring, Bagnaia avait pourtant connu un regain de forme. Tout en restant à distance de Marc Márquez, il a fait son retour dans le top 10 durant cette épreuve disputée avec un pneu arrière différent, à la structure renforcée. Le pneu habituel est proposé au Japon et Bagnaia semble en faire les frais.

"En Autriche, le niveau de grip avec le pneu AZ [à la carcasse renforcée] était le même pour tout le monde. J'étais plus proche mais cette fois, c'est la carcasse habituelle. J'ai plus de mal parce que je ne ressens pas le grip supplémentaire."