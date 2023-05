Bagnaia a du mal à voir son nom associé à Stoner dans le palmarès Ducati

Ducati a rejoint le MotoGP en 2003 et fêté son premier titre mondial dès 2007, avec Casey Stoner. Les performances de la marque se sont toutefois effondrées lorsque l'Australien est parti fin 2010, et il a fallu attendre 2016 pour qu'une Desmosedici remporte un nouveau Grand Prix, puis 2022 pour qu'un second titre pilotes s'ajoute à son palmarès.

Cette fois, il a été porté par Pecco Bagnaia, qui a réussi à effacer un déficit de 91 points cumulé pendant la première moitié de la saison. Lors du dernier Grand Prix du championnat, à Valence, c'était le soulagement : il mettait fin à 15 ans d'attente pour Ducati, avec cette nouvelle couronne.

Immédiatement, le parallèle a été fait entre les deux champions de Borgo Panigale. Mais Bagnaia a avoué à Motorsport.com qu'il peine à comprendre les comparaisons faites entre lui et Stoner.

"C'est très difficile pour moi de voir mon nom à côté de celui de Casey", a déclaré Pecco Bagnaia. "Quand vous êtes petit et que vous voyez vos idoles, vous pensez qu'il est impossible d'atteindre ce qu'elles représentent pour vous. C'est un peu comme à l'école, quand j'étais petit et que j'admirais mes aînés. Une fois grand, je ne me voyais pas différent de celui que j'étais avant."

"Je sais que j'ai été titré avec Ducati, comme Casey, et que j'ai établi un record de victoires consécutives [pour Ducati]. Mais je ne me vois pas comme lui", a affirmé le pilote italien, qui travaille avec celui qui fut l'ingénieur de Stoner.

Casey Stoner a été le premier à ramener le titre à Ducati

Pecco Bagnaia a toujours nourri un amour profond pour Ducati et il assure vouloir être associé à la marque de la même manière que certains grands pilotes emblématiques restés longuement fidèles à un constructeur.

"Depuis l'enfance, je suis l'un des plus grands fans de Ducati", a souligné le champion en titre, repassé en tête du classement général à Jerez. "J'aimerais que mon nom soit encore plus identifié à celui de Ducati. C'est un peu comme Marc [Márquez] et Honda, ou Valentino [Rossi] dans le cas de Yamaha."

Le MotoGP disputera cette semaine la cinquième manche de sa saison avec le Grand Prix de France. Bagnaia s'y présente avec 22 points de marge au championnat et tentera d'effacer le souvenir de sa chute au Mans, l'an dernier, alors qu'il se battait pour la victoire face à Enea Bastianini.

Ducati domine pour le moment cette saison 2023 avec trois victoires sur les quatre premières courses Grand Prix (deux pour Bagnaia, une pour Marco Bezzecchi) et deux lors des courses sprint (avec Bagnaia également).