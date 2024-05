Bagnaia pense que "Márquez s'adapterait bien" à l'équipe officielle Ducati

À l'heure où se joue l'attribution du guidon le plus attractif de la grille MotoGP, pour lequel est en lice le plus gros palmarès du championnat, chaque mot est pesé. Aussi, lorsque Pecco Bagnaia est interrogé sur le profil de celui qui lui a opposé une résistance acharnée le week-end dernier, on est en droit de penser que la réponse du pilote italien offre une lecture intéressante de la dynamique qui se met en place en coulisses.

Il y a encore quelques mois, lorsque l'arrivée de Marc Márquez dans le groupe Ducati était évoquée, d'aucuns craignaient que la hiérarchie interne soit chamboulée, avec un déséquilibre qui pénaliserait Pecco Bagnaia, pourtant leader moral avec les 18 victoires et deux titres rapportés à Borgo Panigale en trois ans.

Pour le moment, non seulement cela n'a pas été le cas, la situation livrant surtout de superbes moments de sport à l'image de cette lutte pour la victoire à Jerez, mais on pourrait aller plus loin dans le rapprochement des deux champions puisque Márquez figure sur la liste de Ducati pour intégrer l'équipe officielle la saison prochaine. Il a évidemment pour lui son palmarès et un talent indéniable, alors que son adaptation à la Desmosedici est désormais terminée.

Après quatre saisons de déclin, entre blessures et performances en berne de la Honda, Márquez a décidé de relever un défi de taille en rompant son contrat de pilote officiel pour rejoindre une autre marque, et ce au sein d'une équipe satellite. Les quatre premiers Grands Prix dans cette configuration lui ont déjà permis de décrocher une pole position et un podium, ainsi que deux médailles en course sprint.

Vers un duo Bagnaia-Márquez chez Ducati en 2025 ? Photo : Gold and Goose / Motorsport Images

Ne faisant aucun secret de son intention de retrouver un guidon officiel la saison prochaine, il se trouve sur la short list de Ducati, au même titre que Jorge Martín et Enea Bastianini. Lorsque Pecco Bagnaia a été interrogé, à Jerez, sur la possibilité d'avoir le #93 comme coéquipier, il n'a pas éludé la question et a répondu : "Je ne sais pas. Marc sort de 11 ans dans l'équipe Honda, alors il est certain qu'il peut apporter quelque chose à une équipe officielle. Mais à l'heure actuelle, on est extrêmement compétitifs, extrêmement attentifs à chaque détail. Je pense qu'on est déjà à un très haut niveau, donc à mon avis, Márquez s'adapterait bien à la situation."

Pecco Bagnaia a prolongé son contrat avec Ducati avant le lancement du championnat, s'engageant jusqu'en 2026 inclus. Tous les autres pilotes du constructeur arriveront en fin de contrat cette année et n'ont pas encore renouvelé. Le seul à avoir pris de l'avance est le pilote Moto2 Fermín Aldeguer, qui sait qu'il pilotera une Ducati dans une équipe satellite, mais ignore pour le moment laquelle.