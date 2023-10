Bagnaia-Martín : nouvel épisode après "le lead le plus court de l'histoire"

Course au titre MotoGP 2023, épisode 16 sur 20 ! À l'heure de se lancer dans un nouveau Grand Prix, la donne est différente de celle d'il y a quelques jours. Au même moment, la semaine dernière en Indonésie, Pecco Bagnaia subissait le retour en force de Jorge Martín, qui n'avait plus que trois points de retard. Aujourd'hui, le champion en titre compte 18 points d'avance qui paraissent presque confortables au vu de la tendance qu'il a subie depuis deux mois.

"Je ne m'attendais pas à être à nouveau leader, c'est sûr", se réjouit Bagnaia, porté par sa victoire triomphante de Mandalika, obtenue dimanche après une remontée qui n'avait plus été vue depuis 17 ans, et surtout après la chute de son adversaire qui a transformé cette journée en un puissant 25-0 en faveur de l'Italien.

"Je faisais du bon boulot puisque j'étais déjà troisième au bout de trois tours", se remémore le pilote Ducati. "Deux ou trois tours avant sa chute, Jorge s'était mis à pousser vraiment très fort, et puis il est tombé et quand je l'ai vu, j'ai juste pensé à rester calme. Je savais que j'étais en train de parfaitement gérer mon pneu arrière et quand j'ai vu qu'il restait dix tours, j'ai juste essayé de me rapprocher de Maverick [Viñales] et le dépasser pour la victoire."

"Ça a été vraiment génial. On a passé une période difficile et pouvoir enfin gagner à nouveau, avec cette performance et en partant de la 13e place, c'était fantastique. Ce dont je suis très content, c'est de mes sensations avec la moto, qui ont été incroyables. J'étais très content du grip que j'avais au freinage, et rien que par rapport à samedi c'était bien mieux. Ça nous pousse pour le reste de la saison."

À la joie qui a porté Pecco Bagnaia durant toute la semaine s'oppose la culpabilité qui ronge Jorge Martín, parti à la faute alors qu'il avait un nouveau doublé à portée en main, en Indonésie. "Ça n'a pas été facile, c'est sûr. J'ai beaucoup gambergé après la course, mais j'ai de la chance qu'on enchaîne tout de suite avec cette course pour commencer tout de suite à penser à ce week-end", explique le pilote espagnol.

"Je pense que ça a été le lead le plus court de l'histoire, ça a duré moins de 24 heures !" sourit-il. "J'espère pouvoir récupérer ces points. Ce serait super d'avoir au moins une chance de se battre pour le titre à Valence, mais tout peut arriver et je vais juste essayer d'être compétitif."

Son but aujourd'hui est de reprendre exactement là où il se trouvait avant cette chute, que le grand patron de Ducati Corse a mise sur le compte d'un "excès de zèle". "Je suis confiant dans tous les domaines", assure Martín. "Je me sens fort, rapide, alors il faut que je garde mon calme et que j'essaye de profiter de cette vitesse. Peut-être pas trop, comme je l'ai fait en Indonésie en tombant, mais au moment où je suis tombé j'avais trois secondes d'avance. Il faut que je me montre un peu plus calme et que j'essaye de finir toutes les courses."

La météo en arbitre ?

"Je pense qu'il ne faut rien changer", estime le pilote Pramac Racing. "Avec notre manière de travailler, on est compétitifs tous les week-ends et on se bat presque toujours pour la victoire, donc il faut juste continuer à faire la même chose. Mais ici, c'est très particulier. L'année dernière, même si j'ai fait le record et que j'avais été rapide, ça avait été une autre histoire en course et il avait été très difficile de s'échapper. Il faut qu'on essaye d'être un peu plus forts que l'année dernière dans les bagarres."

Phillip Island impose à n'en pas douter un défi très à part dans le championnat, et la météo s'annonce comme un élément supplémentaire pouvant s'inviter dans cette lutte pour le titre. "Cette piste est toujours particulière. Ce week-end, apparemment, on va avoir un vendredi inhabituel, avec moins de vent", observe Bagnaia, "mais samedi ça va commencer à devenir plus normal avec 19°C et un peu de vent, et dimanche ça va être très typique avec 12°C et 50 km/h de vent et de la pluie. Ça pourrait donc s'avérer très, très difficile. Néanmoins, j'adore rouler ici, c'est une de mes pistes préférées."

Il y a trois semaines, tout le monde s'affrontait déjà sous la pluie après deux jours de piste sèche, au Japon, mais cela n'a pas grand-chose de comparable, selon le pilote italien : "Pour moi, c'est plus difficile ici qu'au Japon parce que ça peut changer d'une minute à l'autre. Au Japon, c'était déjà assez difficile de s'adapter à la piste mouillée, mais on y est toujours préparés. Je suis concentré sur le fait de trouver de bonnes sensations dès demain et d'essayer d'être compétitif."

"Je pense que l'année dernière, les difficultés à s'échapper sur cette piste ont été assez claires", rappelle par ailleurs Bagnaia, qui s'y était essayé en vain et avait perdu la victoire dans le dernier tour. "Ça ressemble à une course comme celles qu'on avait avant d'avoir cette carcasse sur le pneu arrière : contrôler, contrôler, contrôler, puis essayer de faire quelque chose dans les derniers tours. Évidemment, il vaut mieux être tout de suite parmi les premiers, mais de là à s'échapper… Soit vous avez de la chance et vous vous êtes creusé une avance de deux secondes dans les cinq ou six premiers tours, soit si vous n'avez pas pu faire ça, c'est plus difficile. On va avoir des KTM, des Honda, des Yamaha, à mon avis ce sera un gros groupe."

"Même en étant super rapide, c'est difficile de s'échapper", confirme Martín, qui n'y était pas parvenu l'an dernier malgré une vitesse pure indéniable et une moitié de course passée aux commandes. "Je pense que pour nous, qui nous battons pour le championnat, c'est sans doute mieux de faire une course rapide pour que le groupe compte plutôt cinq ou six pilotes au lieu de 15, mais on ne sait jamais. Il faut attendre dimanche pour voir."