Bagnaia et Martín certains que Márquez sera une menace sur la Ducati

Année après année, Ducati assoit de plus en plus sa domination sur le MotoGP. La marque a été sacrée chez les constructeurs en 2020, elle a obtenu tous les honneurs à l'exception de la couronne des pilotes en 2021 et elle a empoché l'intégralité des titres l'an passé. Ducati n'a plus de véritable rival cette saison : alors que le titre constructeurs lui est déjà acquis, trois de ses pilotes sont en tête du championnat et deux d'entre eux, le Champion en titre Pecco Bagnaia et Jorge Martín, se sont détachés.

En grande difficulté chez Honda, Marc Márquez a voulu intégrer cette armada dominatrice et ce sera le cas l'an prochain puisqu'il rejoindra l'équipe Gresini, qui lui fournira une Ducati dans le millésime 2023. Ce transfert encore inimaginable il y a quelques mois est peu à peu devenu réalité et n'a pas véritablement surpris Bagnaia.

"Il y a trois ou quatre mois, c'était incroyable, mais récemment, il était clair que l'on allait dans cette direction", a déclaré l'Italien, qui avait laissé échapper un "bye bye Honda !" après le podium de Márquez à Motegi : "C'est ce que je disais dans la conférence de presse après la course au Japon, je l'envisageais déjà."

Bagnaia doit déjà faire face à une concurrence interne avec Martín chez Pramac et l'arrivée d'un pilote du calibre de Márquez dans l'équipe Gresini pourrait lui compliquer encore plus la tâche, mais il voit ce transfert d'un bon œil, tant pour l'Espagnol que pour Ducati.

"C'est bon pour nous, bon pour le championnat. C'est sûr que Marc va trouver une bonne base, la meilleure, avec notre moto. II sera à l'aise et il ne lui faudra pas beaucoup de temps pour être meilleur et plus rapide que dans sa situation actuelle. Je pense que ce sera bien de partager les données avec lui, ce sera intéressant de voir ce qu'il fera. Ce sera aussi une bonne compétition pour lui, nous sommes huit pilotes très performants et ce sera intéressant."

Márquez, candidat au titre 2024 ?

S'il reste mesuré sur ses chances de titre, Bagnaia s'attend à ce que Márquez redevienne un candidat régulier aux premières places en 2024... et même dès le test de Valence à la fin du mois de novembre, auquel Honda devrait l'autoriser à prendre part.

"Je crois qu'il y aura une approche à Valence. Je ne sais pas mais je pense qu'il sera en tête du test parce qu'il aura plusieurs choses à essayer sur notre moto, comme le time attack. Il sera en tête parce que notre moto s'adapte à tous les styles de pilotage et qu'elle est très prévisible. Je pense que ça se passera comme ça."

"L'an prochain, il aura une très bonne moto parce qu'elle est performante, on peut freiner très fort, comme il le fait déjà avec la Honda. Le moteur est bon, donc je ne sais pas s'il jouera le titre mais c'est sûr qu'il sera dans le top 5 au championnat."

Martín se montre plus affirmatif et voit déjà Márquez comme un rival pour la couronne mondiale. "C'est difficile à savoir et il faudra attendre Valence, puis la première course au Qatar, mais je pense qu'il se battra pour le championnat, c'est certain", a confié le pilote Pramac, impatient de voir comment l'octuple Champion du monde s'adaptera à la Desmosedici, mais aussi de se comparer à lui.

"Ce sera un gros défi pour nous, pour lui aussi parce que c'est sûr que ce n'est jamais facile de changer de moto après avoir passé beaucoup de temps sur la même, mais la moto est bonne. C'est sûr qu'il va s'adapter rapidement. Ce sera aussi un gros défi pour nous parce que ce sera la seule façon de nous comparer à Marc, à l'un des meilleurs de l'histoire. Ce sera très intéressant d'apprendre de lui et de voir ses données. Je suis vraiment impatient."

Enea Bastianini est lui aussi convaincu que Márquez va immédiatement devenir une menace, s'appuyant sur l'exemple d'Álex Márquez, qui a également quitté Honda pour l'équipe Gresini il y a un an. "Il sera rapide, je le sais !" a déclaré le pilote de l'équipe officielle. "L'an passé, quand j'ai discuté d'Álex avec Nadia [Padovani, la patronne de l'équipe], je disais qu'il serait immédiatement rapide et on a vu qu'il était sur le podium à sa deuxième course. [Marc Márquez] est un talent incroyable en MotoGP et pour moi, il sera un problème dès la première course !"