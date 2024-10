Bagnaia et Martín se préparent à jouer le titre à Valence

Curieuse discussion que celle qui a été captée par les caméras de télévision dans la cool room du Grand Prix du Japon, lorsqu'en réponse à Marc Márquez qui jugeait leur écart de dix points "intéressant", Pecco Bagnaia a lancé : "Maintenant, il faut que Jorge me fasse arriver à zéro et on va à Valence." Et Martín de répliquer : "Je signe !".

Une fois l'adrénaline redescendue, toutefois, les deux meneurs du championnat étaient un peu moins enthousiastes à cette perspective. Il a beau rester quatre Grands Prix, et donc 148 points à attribuer pour les départager, aucun d'eux n'a véritablement envie que ce duel, parfois perçu comme "un championnat d'erreurs", se prolonge jusqu'à l'ultime épreuve. C'est pourtant ce à quoi ils semblent de plus en plus se préparer, bien conscients que leur yo-yo permanent au classement n'a pas permis de véritable prise de pouvoir de l'un ou de l'autre jusqu'à présent.

"C'est le dernier sprint jusqu'au bout", observe Jorge Martín, interrogé par le site officiel du MotoGP. "Ça va être dur, Pecco est un pilote incroyable mais je me sens reconnaissant d'être là, de pouvoir me battre comme l'année dernière et en me sentant plus fort, alors on va y aller. Il y a clairement des pistes sur lesquelles je me sens plus fort et d'autres sur lesquelles c'est Pecco qui l'est un peu plus, alors l'objectif est de faire durer cela jusqu'à Valence et d'avoir la possibilité de l'emporter."

Bagnaia a pour lui l'expérience de l'an dernier, lorsqu'il a remporté précisément à Valence le premier duel pour le titre l'ayant opposé à Martín, Valence où il était toutefois arrivé avec une avance nette (21 points) et pouvait se permettre de compter sur la chute de son rival. Martín, lui, a à cœur de prouver qu'il a mûri et sait mieux gérer la pression, mais il nourrit aussi le souhait légitime de clore la course au titre sans attendre le dernier Grand Prix alors qu'il mène le championnat depuis Aragón, après plusieurs changements de leader auparavant.

Au GP du Japon, Pecco Bagnaia et Jorge Martín partageaient le podium pour la neuvième fois cette saison. Photo de: Dorna

"Je vais essayer de gérer pour revenir et le dépasser", prévient Bagnaia, "mais je pense que ça pourrait être une bonne situation d'arriver à Valence avec le même nombre de points et que celui qui gagne soit champion. Ça n'est pas souvent arrivé. Je crois que la dernière fois qu'on a vu cela à Valence, c'était en Moto3 avec Salom, Viñales et Rins en 2013 [tous trois étaient séparés de cinq points, ndlr]."

"Il est évident que je préfère gagner comme je l'ai fait aujourd'hui, et je préfèrerais arriver à Valence avec 20 ou 30 points d'avance, mais ça pourra difficilement être le cas alors on est préparés à tout. Même si on devait arriver à Valence avec zéro point [entre nous], on donnerait le maximum pour essayer de gagner de toute façon, donc ça ne changerait rien."

Un nouveau cycle de domination ?

Pour Bagnaia, il ne fait aucun doute qu'une scission s'est désormais opérée parmi les pilotes de cette promotion 2024, avec un quatuor, pour ne pas dire un duo, qui s'est suffisamment détaché pour prétendre en permanence à la victoire. Et le GP du Japon l'a encore conforté dans cette idée, les quatre premiers ayant été les mêmes au sprint et en course principale, bien que dans un ordre différent, et très au-dessus du lot.

"Si on regarde les écarts derrière, c'est incroyable : le cinquième a fini à 17 secondes donc les quatre premiers ont affiché un rythme incroyable. Je pense que ça va rester comme ça jusqu'à Valence", observe-t-il. Il précise par ailleurs ne pas avoir été étonné le moins du monde de voir Martín s'extraire de la quatrième ligne de la grille pour finir deuxième, dimanche : "Je ne pensais pas qu'il serait remonté aussi vite à la deuxième place, mais au final je savais qu'il avait le potentiel pour terminer deuxième, et que Marc pouvait finir troisième ou quatrième avec Enea [Bastianini]. Tous les week-ends, on fait la différence alors je m'y attendais."

"On est dans une situation où l'on peut très facilement faire une erreur, tomber. On est tout le temps à la limite et on tourne autour de dix, huit, cinq points [d'écart] chaque week-end, alors c'est assez compliqué. C'était plus comme ça il y a quelques années : si on regarde les courses entre 2010 et 2014, Marc, Vale [Rossi], Lorenzo et Pedrosa étaient tout le temps dans le top 4, et pareil avant avec Casey [Stoner], et c'était différent par rapport au championnat d'aujourd'hui. Or, je pense que le championnat va dans cette direction actuellement parce que ceux qui sont les plus forts sont tout le temps au sommet."

"Au bout de trois ou quatre courses dans ce championnat, on a commencé à voir que Jorge et moi étions tout le temps au top, puis Marc s'est rapproché, Enea aussi, et maintenant c'est toujours nous qui sommes au sommet. Aujourd'hui, on a fait la différence à nouveau."