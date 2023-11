Les résultats qui donneraient le titre à Bagnaia ou Martín à Valence

Pecco Bagnaia aurait pu disposer d'une première balle de match pour décrocher le titre 2023 dès dimanche à Losail, si la course sprint avait tourné en sa faveur. La victoire de Jorge Martín dans cet exercice a repoussé l'échéance au GP de Valence ce week-end, mais la deuxième place de Bagnaia combinée à la dixième du pilote Pramac en course principale à Losail a clairement fait pencher la balance du côté de l'Italien.

Bagnaia dispose de 21 points d'avance sur Martín et pourra être sacré dès la course sprint, à condition d'inscrire quatre points de plus. Martín pourrait ensuite revenir à sa hauteur le lendemain mais finira quoiqu'il arrive la saison avec moins de victoires dans les courses principales, le critère retenu pour départager des pilotes à égalité, les sprints n'étant pas pris en compte.

Le scénario d'un sacre de Bagnaia dès samedi est-il probable ? Il ne s'est en tout cas produit que deux fois cette année, à Assen (Bagnaia deuxième et Martín sixième) et à Barcelone (Bagnaia deuxième et Martín cinquième). Le Madrilène est un grand spécialiste des sprints, avec huit victoires en 18 courses cette année, celle de Phillip Island ayant été annulée.

Martin sera donc certain de conserver une chance de titre jusqu'à dimanche s'il se classe parmi les deux premiers samedi, ce qu'il a fait lors des sept derniers sprints disputés.

Les résultats qui donneraient les résultats à Bagnaia en course sprint à Valence :

Pecco Bagnaia Jorge Martín Vainqueur 3e ou plus loin 2e 5e ou plus loin 3e 7e ou plus loin 4e 8e ou plus loin 5e 9e ou plus loin 6e 10e ou plus loin

Sur l'ensemble du week-end, Bagnaia sera certain de décrocher le titre s'il prend un minimum de 16 points, quels que soient les résultats de Martín, soit l'équivalent d'une victoire dans le sprint combinée à une 14e place dans l'épreuve principale, ou simplement d'une arrivée parmi les deux premiers le dimanche. Il n'y a qu'en Argentine, en France, en Catalogne et en Inde qu'il n'a pas atteint ce total.

Pour conserver ses chances, Martín devra quant à lui inscrire au moins 22 points, un total qu'il n'a obtenu que huit fois (France, Italie, Allemagne, Saint-Marin, Inde, Japon, Thaïlande et Malaisie), en rappelant que le sprint a été annulé en Australie, privant les pilotes d'une opportunité de points.

Sur l'ensemble de l'année, il n'y a que deux fois où se sont combinées ces deux conditions permettant à Martín de prendre 22 points de plus que Bagnaia, en France et en Inde, deux épreuves au cours desquelles Bagnaia a chuté en course principale.

Pecco Bagnaia sera titré si...

Il marque quatre points de plus que Martín lors du sprint.

Il marque 16 points sur l'ensemble du week-end, quels que soient les résultats de Martín, soit une place parmi les deux premiers en course principale.

Jorge Martín sera titré si...