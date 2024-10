Bagnaia : Un rythme si élevé que Martín "a touché le vert quatre fois"

Admirable en qualifications, Pecco Bagnaia s'est fait dominer pendant la course sprint. Il a surtout été devancé par Jorge Martín, son adversaire pour le titre, qui assoie son avance au championnat et prend même un avantage moral en ayant la possibilité de devenir champion en terminant "seulement" deuxième de toutes les courses restantes.

Quelque peu agacé par des sensations imparfaites dans cette première course du week-end, Bagnaia a voulu la débriefer en se focalisant sur sa performance personnelle, évitant soigneusement toute polémique. Cela ne l'a pas empêché de faire remarquer que, si ses comptes sont justes, son rival est passé quatre fois au-delà de la ligne blanche, ce qui est interdit par le règlement...

Les commissaires n'étant pas intervenus (ils n'ont donné d'avertissement à l'Espagnol que pour le dépassement du tour 7), cela en restera au stade de la remarque, et Bagnaia se projette à présent vers la revanche qu'il entend prend dimanche.

Cette troisième place, c'est trop peu à tes yeux ?

C'est surtout qu'on est dans une position où on ne peut pas perdre de points. En plus, j'ai eu du mal, je n'avais pas les mêmes sensations que ce matin, j'étais plus en difficulté avec l'avant et je n'arrivais pas à freiner fort. D'ailleurs, les secteurs dans lesquels j'étais le plus fort pendant le week-end, à savoir les secteurs 1 et 3, j'ai eu pas mal de difficultés [pendant le sprint]. Mais au final, on fait troisième, je n'aurais pas pu faire plus. Jorge a été plus fort pour exploiter la situation et on a perdu deux points.

Est-ce que ça s'est joué au premier virage ?

Non, ça s'est plutôt envolé au bout de deux ou trois tours, quand j'ai compris que mes sensations n'étaient pas idéales, comme elles l'étaient ce matin. J'avais beaucoup de mal à être compétitif sur les freinages. Mes meilleurs secteurs ce week-end étaient le 1 et le 3, et aujourd'hui [pendant le sprint] j'y perdais. Il faut donc qu'on analyse ça cet après-midi au stand.

Heureusement, on n'a perdu que deux points. Demain, il va falloir qu'on essaye de réduire cet écart car il est vrai que Jorge peut désormais se permettre de finir deuxième de toutes les courses et d'être champion malgré tout mais je suis assez certain qu'il ne va pas terminer toutes les courses deuxième, il peut gagner tout comme finir cinquième ou chuter. Il faut qu'on reste concentrés sur nos résultats et qu'on essaye de se perfectionner. Aujourd'hui, je pensais être plus compétitif mais j'ai eu un peu de mal dans la course.

As-tu noté des faiblesses chez Martín dont tu pourrais essayer de profiter demain ?

Franchement, on avait un rythme incroyable et, quand on roule comme ça dans une course sprint, c'est difficile d'avoir une opportunité de dépassement. Notre rythme était tellement élevé qu'il a touché le vert quatre fois. C'est parce que le rythme était incroyable.

S'il a touché le vert quatre fois, est-ce que tu t'attends à une pénalité ?

Franchement, j'y ai pensé et je me suis mis à compter parce que dès que j'en ai vu deux, je me suis dit qu'à la suivante il serait pénalisé, or j'en ai compté deux de plus. Mais peut-être que j'ai mal compté parce que je n'ai rien vu [tomber]. J'avais peut-être tort. Mais il faut surtout dire que le rythme était tellement intense aujourd'hui que c'était dur de rester sur la bonne trajectoire.

Comment décrirais-tu le départ ?

Ça a été un peu le chaos parce que Jorge est sorti de la piste en me dépassant. Puis, pour revenir en piste, il a coupé mais Marc [Márquez] était là et il a dû relâcher. Après le virage 3, pareil avec Marc, qui est sorti ; j'étais en train de le passer mais il a coupé. À mon avis, cependant, ça n'était rien de différent de la normale. Ça arrive qu'il y ait un peu de chaos parfois.

Quand tu t'es retrouvé derrière Enea avec Martín cinquième, tu as pensé qu'il y avait une opportunité à saisir ?

Non, parce que je n'arrivais pas à l'exploiter. Je m'attendais à ce qu'avec Enea devant, je puisse aller le chercher et le dépasser, mais je n'y arrivais pas. Et même après, quand Jorge était devant. C'est vrai que le rythme était très élevé mais je n'arrivais pas à me rapprocher, comme à Phillip Island. J'arrivais à me maintenir à sept dixièmes et pas moins. Il faut qu'on comprenne comment ça se fait.

Quel regard portes-tu sur le dépassement de Martín sur toi dans le septième tour ?

Moi, je n'arrivais pas à être rapide à cet endroit-là aujourd'hui. C'est un endroit compliqué [le virage 7, ndlr] et il est d'ailleurs passé sur le vert mais c'était normal. Je pense que celui du premier virage a été pire. De toute façon, ici c'est difficile de dépasser et dans les deux cas, il a dû sortir de la piste. À mon avis, ça a été un dépassement de course juste.

Tu as une idée de ce que tu dois améliorer pour demain ?

Je voudrais juste retrouver les mêmes sensations que ce matin dans les secteurs 1 et 3, ça suffit pour avoir un meilleur rythme. Aujourd'hui [pendant le sprint], j'avais beaucoup de mal au freinage, à l'entrée dans les virages 1, 3 et 8, donc pour demain il faut qu'on essaye de revenir à mes sensations.

Je n'ai pas réussi à retrouver les mêmes sensations mais on a quand même été très rapides. Au final, on a tout le temps roulé en 1'29 quand j'essayais de reprendre Jorge, on était vraiment à la limite. Lui, il a touché le vert quatre fois parce que, justement, on était très à la limite.

Je sais que c'est assez dur à croire, mais je n'ai jamais reçu la moindre aide de la part de quiconque chez Ducati.

Est-ce que tu penses que ce serait plus simple à présent si tu étais opposé à un pilote d'une autre marque ?

Je sais que c'est assez dur à croire, mais je n'ai jamais reçu la moindre aide de la part de quiconque chez Ducati. Je n'en ai jamais demandé et je n'en ai jamais eu. J'ai toujours aimé les courses propres, j'ai toujours aimé les bagarres propres et j'ai toujours été le plus propre possible, je n'ai jamais été agressif, je ne vais jamais percuter quelqu'un pour dépasser. J'ai toujours été comme ça. Et je ne veux pas la moindre aide de quiconque, en tout cas je n'en demanderai jamais.