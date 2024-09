Bagnaia se méfie toujours de Márquez et Bastianini au championnat

Pecco Bagnaia peinait à masquer son agacement après les courses de Misano tant il aurait aimé gagner à domicile. Mais en bon stratège ayant déjà l'expérience de longs championnats gérés sur la durée pour atteindre la couronne mondiale, il sait aussi qu'il a sauvé de précieux points en validant la deuxième place tant samedi que dimanche.

"Il était fondamental de prendre des points", assurait-il après cette course rendue piégeuse par le passage de la pluie et lors de laquelle le leader du classement général a fait le mauvais choix. "Quand j'ai vu Jorge [Martín] entrer au stand, j'ai compris qu'il n'allait pas marquer de points ou qu'il allait de toute façon être très loin. Donc à partir de là, j'ai essayé d'aller au bout sans prendre trop de risques."

Le lendemain, à l'heure de reprendre la piste pour un important test post-course, l'amertume de la défaite n'était pas digérée, néanmoins le pilote Ducati arrivait à faire la part des choses. "C'est ta course à domicile, tu sais que tu as le potentiel pour gagner mais un adversaire est plus fort que toi et tu fais deuxième... Par contre, il est clair que ça a été mieux cette fois dans l'optique du championnat", observait-il, n'ayant pas oublié une autre déception pas encore totalement digérée, celle du précédent Grand Prix, qu'il avait bouclé avec un seul point en poche et amoché par une chute.

"C'est clairement un très bon résultat si je considère dans quel état j'étais il y a sept jours et ça l'est aussi parce que j'ai rattrapé 19 points", retenait-il donc après sa deuxième place dimanche, qu'il mettait en parallèle de la 15e position de Jorge Martín.

"C'est assez clair qu'après le week-end d'Aragón, si on ne m'avait pas fait tomber le dimanche en course, j'aurais eu 299 points, donc un de moins que Martín [en réalité, il aurait quitté Aragón avec 292 points, soit sept de moins que Martín, ndlr]. Et le samedi, on a eu un pneu qui ne fonctionnait pas, maintenant je le dis, et ça a été d'autres points perdus. Donc sans le week-end d'Aragón, où rien n'a fonctionné des EL1 jusqu'au dimanche, on serait au-dessus de tout le monde mathématiquement."

Martín a fait une erreur et on en a profité, mais il n'en fera pas tout le temps.

"Ceci étant dit, on sait à quel point il est facile de gagner mais aussi de tomber et de faire un mauvais résultat, alors il faut essayer d'être réguliers, se tenir loin des problèmes et tenter de ramener le plus de points possibles. Cette fois, Martín a fait une erreur et on en a profité, mais il n'en fera pas tout le temps."

Pecco Bagnaia digère sa défaite à domicile en retenant la bonne opération réalisée au championnat. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Ces deux derniers Grands Prix ont aussi été ceux des premiers succès de Marc Márquez avec la Ducati. De quoi contribuer à changer la donne pour la phase finale du championnat, sachant l'Espagnol revenu à 53 points de la tête, neuf unités devant Bastianini ? "On ne sait jamais", répond Bagnaia, lui-même désormais deuxième, à sept points de Martín.

"Par exemple, me concernant, [samedi] j'étais à 26 points et [dimanche] à sept. On peut très facilement faire une erreur, tomber, mais aussi gagner beaucoup de points... Tant que c'est possible mathématiquement, il faut y croire et il faut prendre en compte les autres pilotes pour le championnat, comme Marc et Enea, qui ont toujours un gros potentiel."

Tout double Champion du monde en titre qu'il est, Bagnaia se tient donc sur ses gardes, méfiant face non pas à un mais à trois adversaires qu'il considère encore aptes à prendre le dessus avec les sept Grands Prix restants. "Tout peut vite changer, et cela vaut aussi pour Marc, comme pour Enea. On connaît le potentiel de Marc et il semble avoir retrouvé ce qu'il avait dans la première partie du championnat. Il ne faut jamais écarter Marc des prétendants, ni Enea."

"On voit qu'Enea est toujours rapide en course et Marc a gagné pour la deuxième fois consécutive, donc je n'ai jamais pensé qu'ils étaient éliminés au championnat. Je connais leur potentiel à tous les deux, je connais le potentiel de leur moto et je sais qu'ils pourront se battre pour le championnat jusqu'à Valence."

Si tout va se jouer en deux mois très intenses réunissant à eux seuls un tiers du championnat, Bagnaia va d'abord avoir une nouvelle chance de briller à domicile, puisque le paddock retrouvera Misano dès la semaine prochaine. Il s'attend à ce que ce deuxième Grand Prix sur place soit fortement influencé par le premier : "Courir deux week-ends de suite sur le même circuit, c'est compliqué, parce que ça pousse à arriver encore plus à la limite, mais je ne pense pas que les temps s'abaisseront tant que ça."

Bagnaia sait aussi qu'il sera très attendu, mais il en faudrait plus pour le déstabiliser. "La pression, c'est quelque chose qui pousse toujours à en faire plus. J'adore être à domicile", assure-t-il. "Je pense que c'est difficile pour tout le monde, mais ce qu'il y a de bien c'est que je serai à la maison, donc je connais la piste et je vais essayer de bien gérer. Le deuxième Grand Prix sera clairement meilleur en ce qui concerne mon état [physique], mais en tout cas ça n'est facile pour personne de faire deux week-ends sur le même circuit."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud