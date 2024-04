Souvent distancé le vendredi avant de monter en puissance, Pecco Bagnaia a immédiatement été au rendez-vous à Austin. Le pilote Ducati n'a certes pas lutté pour la première place avec Jorge Martín et Maverick Viñales vendredi, mais il a conclu la journée à une quatrième place encourageante et, de son propre aveu, il n'avait pas vécu une si bonne entame de week-end depuis un long moment.

"Je me sens bien", a déclaré Bagnaia. "Le meilleur vendredi depuis longtemps, même par rapport à l'an dernier. Je suis très content. Dans la matinée, on est plus ou moins repartis avec les mêmes réglages qu'à Portimão et j'étais assez performant mais pas tant. Dans l'après-midi, on a décidé de revenir à des réglages plus ou moins similaires à ceux de l'an dernier et j'ai commencé à me sentir mieux."

Au GP du Portugal, Pecco Bagnaia a longtemps mené la course sprint avant de payer une erreur, puis d'être incapable de s'inviter dans la lutte pour le podium dans l'épreuve principale. Il n'était pas à l'aise sur sa moto mais un retour à une ancienne pièce lui a redonné confiance en la Ducati.

"Je pense qu'à Portimão, on a compris qu'une nouveauté sur la moto ne fonctionnait pas pour moi. Dès qu'on est revenus à l'ancienne [pièce], je me suis senti mieux. Je pense que c'était juste qu'on n'a pas eu le temps de s'y habituer, donc c'était bien de revenir en arrière et peut-être de l'essayer à nouveau à Jerez, pour développer [cette pièce]."

"Au Qatar, on a commencé à un peu améliorer les réglages et le niveau de grip était très élevé, donc c'était difficile de comprendre quoi que ce soit", a-t-il détaillé. "À Portimão, on a commencé à souffrir, les sensations n'étaient pas les meilleures quand je relâchais les freins. Ici, ça commence à redevenir comme avant donc je suis très content. On a juste décidé d'adopter une stratégie différente des autres avec le medium et le rythme était très bon."

"Je suis content. Ce sera intéressant [samedi] mais pour le moment je suis satisfait."

Pecco Bagnaia Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia a en effet effectué plus de tours avec le medium à l'arrière que ses rivaux directs, et doit encore bien analyser les performances de la gomme tendre. "On a vu que le tendre avait un bon potentiel donc [samedi], on va se concentrer pour faire plus de tours sur le tendre parce qu'on doit décider lequel sera le pneu de course", a-t-il précisé sur le site officiel du MotoGP.

Le double champion de la catégorie prédit un samedi "plus serré" que la première journée, marquée par la domination de Martín et Viñales, mais aussi les bonnes performances de son coéquipier Enea Bastianini dans la première séance : "Dans la matinée, Enea était vraiment, vraiment fort selon moi, le plus fort. Dans l'après-midi, c'était plus difficile à comprendre. Martín et Viñales ont fait un très bon time attack mais en termes de rythme, je pense qu'actuellement Viñales est le plus fort, mais on verra."

"Je pense qu'Enea était vraiment fort dans la matinée, un peu moins dans l'après-midi, mais c'est difficile de comprendre le travail qu'ils font", a-t-il ajouté. "Je pense que dans l'après-midi, Viñales a démontré un meilleur rythme mais je me suis vraiment concentré sur moi et on sait parfaitement où progresser."

Enea Bastianini Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Sur la seconde Ducati officielle, Bastianini a dû se contenter de la huitième place dans l'après-midi, après avoir signé le quatrième temps en EL1. Il se voit comme étant "l'un des plus lents" dans le troisième secteur et sent surtout un manque de constance par rapport aux autres pilotes de la marque. "Si on analyse mes secteurs, il y a des hauts et des bas dans mon tour et je pense qu'il faudra un peu ajuster ça [samedi]", a confié le vainqueur de l'édition 2022.

"En entrée, je ne peux pas freiner très fort", a-t-il ajouté. "C'est ce qui me fait le plus souffrir en ce moment mais c'était déjà comme ça à Portimão, c'était comme ça au Qatar. On doit travailler dans ce domaine. La moto peut le faire parce que j'ai déjà analysé les données et les autres pilotes peuvent en faire plus que moi. Il faut que l'on essaie des solutions pour trouver ça."