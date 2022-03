Bagnaia : "La meilleure journée de l'année" mais de la "malchance"

Charger le lecteur audio

Selon ses propres termes, Pecco Bagnaia a "enfin" connu une bonne journée à Mandalika, malgré une 21e place qui pourrait compromettre ses chances ce week-end. Son neuvième temps dans la matinée, sur piste humide, a vite été battu en EL2 dans des conditions étant bien meilleures, mais le pilote italien a été piégé par les drapeaux jaunes provoquées par les chutes d'Enea Bastianini et Marc Márquez dans les derniers instants de la séance.

Plus que cette position, Bagnaia veut surtout retenir ses bonnes sensations sur la Ducati, une première pour lui en 2022 : "Je suis content qu'on ait fait un très bon travail aujourd'hui", s'est félicité le vice-Champion du monde. "C'était la meilleure journée de l'année, également par rapport aux tests. Je suis content de mes sensations sur la moto. On a juste été un peu malchanceux. J'ai eu les deux drapeaux jaunes de Marc et Bastianini donc je n'ai pas fait de time attack, mais j'étais deuxième quand on a enchaîné les tours avec le médium et j'avais un très bon rythme. Je suis très content de ça.

"Les sensations étaient très bonnes aujourd'hui et c'était la première fois de l'année que j'étais dans le top 3 en pneus usés", a souligné Bagnaia. "Le rythme était très bon donc je suis content de ça."

Mécontent de l'imposant programme d'essais décidé par Ducati et qui s'est prolongé jusqu'au samedi à Losail, Bagnaia était en manque de sensations sur sa moto. Il peut depuis se concentrer sur son pilotage et parvient peu à peu à retrouver les forces qui lui ont permis de dominer la fin de la saison 2021.

"On a arrêté de toucher à la moto depuis les EL4 au Qatar. Depuis, je m'adapte à nouveau à la moto, comme dans la deuxième partie de la saison dernière. J'ai besoin de retrouver des automatismes parce que comme je l'ai dit à la dernière course, avec trop de changements je devais m'adapter à des situations différentes. Ce n'était pas facile."

"Depuis ce moment, on n'a plus rien touché et maintenant j'ai retrouvé mes sensations sur l'avant. Je peux freiner comme l'an dernier, je peux entrer [en courbe] comme l'an dernier, je peux gérer les pneus comme l'an dernier. C'est plus facile de travailler comme ça."

Bagnaia sait néanmoins que son sort est désormais lié à l'évolution des conditions météo. De nouvelles averses sont attendues samedi matin, ce qui pourrait le priver de toute chance d'atteindre le top 10 au cumul des séances, et donc l'envoyer en Q1, où seuls les deux premiers pourront accéder à la deuxième partie des qualifications.

"S'il pleut demain matin, ça ne sera pas facile. J'espère vraiment avoir la possibilité de faire un time attack parce que je ne l'ai pas eue avec les deux drapeaux jaunes aujourd'hui. Je sens que mon potentiel était très haut, il valait le top 10, mais si c'est humide, ça ne sera pas facile d'entrer [en Q2] parce que c'est toujours dur de disputer la Q1 avec des pneus pluie. Mais si on peut disputer la Q1 puis la Q2, on a un avantage en cas de pluie. Il faudra attendre demain."