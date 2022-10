Bagnaia se voit dans une "meilleure situation" que Quartararo

Charger le lecteur audio

À trois courses de la fin de saison, la lutte pour le titre reste très ouverte en MotoGP. S'ils sont encore sept à avoir une chance mathématique, trois pilotes se sont détachés : Fabio Quartararo mène la danse depuis que le championnat a posé ses bagages en Europe au mois d'avril, mais Pecco Bagnaia et Aleix Espargaró ont réduit l'écart.

Après un début de saison difficile, le retard de Bagnaia a culminé à 91 points avant une série de quatre victoires et un total de six podiums en sept courses qui lui ont permis de revenir à deux unités du leader au classement. À l'opposé, Quartararo a souffert sur la même période, avec deux top 5 et un seul podium. Entre les performances de Bagnaia et de sa Ducati, dominatrice actuellement, l'avance du Champion en titre semble plus que menacée. L'Italien craint un rebond de Quartararo mais sent que l'avantage est de son côté.

"Fabio est l'homme à battre en ce moment", a confié Pecco Bagnaia au site officiel du MotoGP, reprenant les termes d'Aleix Espargaró. "C'est l'un des meilleurs pilotes, le Champion du monde en titre, mais je suis dans une meilleure situation que Fabio. Je me sens bien sur ma moto, je sens que je peux attaquer et lui, il a un peu plus de mal avec la sienne. Notre moto est peut-être plus constante."

Espargaró est légèrement détaché du duo de tête, avec un retard de 20 points sur Quartararo et 18 sur Bagnaia. Le pilote Aprilia a lui aussi ses forces et ses faiblesses : il est le seul à avoir fini toutes les courses cette année mais il a marqué le pas et n'a décroché qu'un seul podium au cours des neuf dernières manches, avec même une arrivée hors des points à Motegi. "Aleix est plus constant, mais pas en faisant la différence, pas avec des résultats comme celui de l'Argentine [où il a gagné]", a analysé Bagnaia.

Même s'ils ont connu des trajectoires très différentes depuis le début de l'année et que les dernières courses ont le plus souvent tourné en sa faveur, Bagnaia estime que chacun des prétendants a encore ses chances : "Sincèrement, ce championnat est assez étrange. Je pense que le niveau élevé que l'on a, le fait que beaucoup de motos soient performantes et le fait que beaucoup de pilotes aient fait des erreurs ont rendu ça possible."

Pecco Bagnaia a connu cinq abandons cette année

Bagnaia est bien placé pour parler de ces erreurs puisqu'elles ont entraîné ses abandons au Qatar, au Mans, au Mugello et à Motegi, tandis qu'il a été pris dans l'accident du départ à Barcelone. Il a aussi dû composer avec une moto qui n'était pas encore éprouvée en début d'année, avant de franchir un cap à Portimão et de le confirmer avec son premier succès de l'année à Jerez.

"Au début, la nouvelle moto n'était pas performante. J'avais beaucoup de mal. On a mis beaucoup de temps à améliorer la situation et quand on est revenus en Europe, on est enfin repartis [du bon pied]. À partir de là, on a toujours été devant parce que j'ai gagné ou fait le podium. J'ai aussi fait beaucoup d'erreurs. Il y a eu des hauts et des bas mais la performance est là, on est très performants. Mais j'ai perdu beaucoup de points avec des erreurs."

Bagnaia est retombé dans ses travers au Japon mais cette chute reste une exception après un été qui l'a vu enchaîner les succès. Il estime avoir su analyser les causes de ses erreurs et en être ressorti plus fort.

"Quand je tombais avant la pause estivale, je pense que c'est parce que je pensais mal. Je me disais toujours 'maintenant je me calme' et je chutais. J'ai essayé d'analyser pourquoi je tombais, j'ai voulu comprendre avec mon entraîneur et mes proches pourquoi je faisais des erreurs. On a tout analysé et ça m'a aidé à mieux comprendre."

Il n'y a que la victoire qui me donnera satisfaction. Ce serait mon plus gros rêve de le faire avec une moto qui n'a pas gagné depuis 15 ans. Pecco Bagnaia

Le pilote Ducati espère confirmer la tendance des dernières courses et prendre l'avantage sur Fabio Quartararo pour décrocher un titre qui ferait de lui le deuxième Italien Champion du monde dans l'ère MotoGP après son mentor Valentino Rossi, mais aussi le deuxième avec une Ducati après Casey Stoner en 2007 : "Il n'y a que la victoire qui me donnera satisfaction. Ce serait mon plus gros rêve de le faire avec une moto qui n'a pas gagné depuis 15 ans. Ça serait incroyable."

Bagnaia veut néanmoins se détacher de la pression : "Je vais essayer d'aborder les dernières courses comme si elles étaient normales. J'aimerais attaquer, ne pas penser au championnat et faire mon travail. Quand il y aura la dernière opportunité, la dernière chance de victoire, je penserai à tout ça. Mais pour le moment, je ne veux pas penser aux risques."