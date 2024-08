Bagnaia : Une Ducati "nerveuse" mais un niveau "proche" de Martín

Même si Jorge Martín a terminé la journée de vendredi en tête à Silverstone, Pecco Bagnaia peut être globalement satisfait de son début de deuxième partie de saison. Le leader du championnat du monde se bat avec une Desmosedici GP24 encore un peu trop nerveuse, mais cela ne l'a pas empêché de terminer avec le troisième temps, à un peu plus d'un dixième de son poursuivant dans la course au titre.

"Cela s'est plutôt bien passé, même si je ne suis pas satisfait à 100 %, car nous avons du travail à faire", a déclaré Bagnaia à la fin de la journée. "La moto a tendance à être très nerveuse et me pose quelques problèmes, mais nous avons déjà fait un grand pas en avant depuis [vendredi] matin et [samedi] nous en ferons un autre. Nous ne sommes pas loin."

"Martín est un peu plus rapide en ce moment et il s'en sort très bien dans le troisième virage, mais je sais déjà pourquoi : il garde de la marge en entrant pour ensuite accélérer, alors que moi je 'traîne' un peu trop. Je suis donc satisfait de cette journée, mais il y a encore du travail à faire."

De plus, hier, il semblait que le meilleur pneu pour l'avant était le dur, mais le pilote Ducati n'a travaillé qu'avec le medium, qu'il estime mieux adapté aux conditions plus fraîches attendues samedi et dimanche.

"Martín a fait 1'58"8 avec un pneu arrière de 13 tours, mais il avait changé le pneu avant. Le pneu dur était définitivement le bon choix [vendredi], en voyant aussi comment il se comportait avec ceux qui l'ont utilisé, mais nous avons travaillé avec le medium parce qu'il semble qu'il pourrait faire plus frais [samedi], donc nous voulions comprendre ce pneu, qui est relativement nouveau, parce que dimanche la température devrait être encore plus basse."

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo par : Gold and Goose / Motorsport Images

Les adversaires les plus sérieux pour l'Italien sont bien présents, mais il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas répondu à ses attentes : "Je pensais que [Marc] Márquez serait un peu plus rapide, mais sur ce circuit, il a toujours eu un peu de mal. Je m'attendais à une Aprilia plus rapide et au lieu de cela, nous sommes déjà là, même si c'est habituellement en course qu'ils sont plus rapides ici."

"Martín, quant à lui, a montré ce à quoi je m'attendais, mais nous sommes proches. En ce moment, il est un peu plus rapide, mais c'était mon meilleur vendredi à Silverstone, parce qu'ici j'ai toujours eu des difficultés le premier jour et qu'au lieu de cela, j'ai été rapide dès le départ. Je suis donc satisfait, mais nous devons réduire un peu l'écart, surtout dans le virage 3."

Vendredi, Ducati a officialisé VR46 comme sa nouvelle équipe satellite à partir de la saison prochaine, mais aussi qu'il n'y aura qu'une troisième GP25, contrairement à l'espoir de Bagnaia qui espérait conserver quatre motos dans le dernier millésime.

"Je ne pense pas que ce soit un gros inconvénient, mais quatre motos sont mieux que trois, car elles permettent de récolter plus de données et de comprendre plus de choses. De plus, lors des essais, vous pouvez partager le programme avec un pilote supplémentaire. Mais ce n'est pas moi qui décide de tout cela."