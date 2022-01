Bagnaia voit le MotoGP changer grâce à plus de respect

Vice-Champion du monde cette année, Pecco Bagnaia aura été le plus grand rival de Fabio Quartararo durant la seconde moitié de la saison, avec quatre victoires à son actif. Même si le Français a assuré son sacre à deux courses de la fin du championnat, si bien que le duel entre les deux hommes n'a jamais atteint un très grand degré d'intensité, tous deux ont néanmoins fait preuve d'un grand respect l'un envers l'autre.

Au moment même de sa défaite, Bagnaia a affiché ce fair-play exemplaire en étant l'un des premiers à venir féliciter son adversaire à son retour dans la pitlane, puis en saluant sa victoire sans ambiguïté et affirmant qu'il méritait le titre plus que lui. On est très loin des rivalités les plus électriques et controversées, notamment celles qui ont opposé Valentino Rossi, mentor de Bagnaia, à Jorge Lorenzo, Marc Márquez, Casey Stoner, Sete Gibernau ou encore Max Biaggi.

Qu'en sera-t-il à l'avenir, alors que l'on annonce déjà Bagnaia en grand rival de Quartararo la saison prochaine ? Lorsque Motorsport.com lui a demandé s'il s'attendait à ce que sa rivalité avec le Français reste aussi positive, le pilote Ducati a répondu : "Je pense que notre sport est en train de changer, parce qu'il y a quelques années, ça n'était pas comme ça. Et je pense que c'est une grande page de notre sport, car le respect est toujours la chose principale. Plus que jamais, je pense et je sens que le respect est la chose principale."

Ce bon esprit est logiquement lié à la personnalité de chacun, et à l'instar de Quartararo, Bagnaia lui-même n'est pas homme à se faire des ennemis dans le paddock. C'est dans une atmosphère également sereine qu'il a reçu le respect de son coéquipier, Jack Miller, qui à la fin de la saison n'a pas eu besoin de consignes pour affirmer qu'il ferait son possible pour aider l'Italien dans sa quête du titre. À Austin, on l'a ainsi vu s'écarter en faveur de son acolyte, lui permettant de marquer les points de la troisième place.

Commentant l'atmosphère qui règne dans le garage Ducati, Bagnaia a ajouté : "Je pense qu'on a créé quelque chose de vraiment bien dans le box, car l'atmosphère y est très calme. On coopère beaucoup, et il est certain que c'est quelque chose qui aide beaucoup notre travail, car parfois il essaye un pneu différent, j'essaye quelque chose de différent et, après la séance, on parle toujours de la séance. Je savais que Jack était un excellent coéquipier, parce que c'est déjà la troisième année qu'on passe ensemble et on se connaît depuis 2011, on s'entend bien. On est deux pilotes intelligents et je pense que c'est la meilleure façon qui soit de faire un meilleur travail."

