Bagnaia perdu et incapable de s'inviter à la fête chez Ducati

Malmenées par les Aprilia à Assen, les Ducati sont dominatrices au Sachsenring, avec un triplé des Desmosedici millésime 2026 sur la grille de départ comme lors du sprint. Le seul manquant à l'appel est Pecco Bagnaia, en difficulté depuis le début du week-end.

Le double champion du MotoGP a pris la 13e place des Essais vendredi, ce qui l'a contraint à disputer la Q1 en début de journée. "Depuis le début de la saison, mon problème est le grip arrière", expliquait Bagnaia dès vendredi face à la presse internationale, dont Motorsport.com.

"Sur cette piste, il faut un gros soutien de l'arrière aux secteurs 2 et 3 et je n'en ai aucun, absolument aucun. J'ai l'impression d'être sur de la glace, de faire du flat track. C'est vraiment difficile d'être performant dans ces secteurs."

"En regardant les données, il y a des pilotes Ducati beaucoup plus performants, à commencer par Álex [Márquez]. Je vais essayer de me concentrer sur ça. J'aimerais que mon équipe comprenne ce que font les autres pour avoir ce type de sensations et ce type de grip."

Bagnaia précisait avoir testé quatre configurations de réglages différentes, qui n'ont rien changé à ses difficultés : "Actuellement, ce n'est pas un problème de réglages, c'est un problème d'électronique qui ne fonctionne pas bien."

Pecco Bagnaia est en difficulté au Sachsenring. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Aucune solution n'a été trouvée ce samedi, mais Bagnaia a pu signer le meilleur temps en Q1. Dans la deuxième partie des qualifications, il a vite affiché ses limites et n'a pu prendre que la 11e place, devenue dixième position sur la grille après le forfait de Marco Bezzecchi.

"Quand il faut faire un time attack, c'est le pire", a reconnu Bagnaia. "J'ai pu sauver une place en Q2, puis la 11e place était le maximum."

Comme pour la plupart des pilotes, le sprint de Pecco Bagnaia s'est surtout joué dans le premier tour. Il a pu prendre l'avantage sur Pedro Acosta, Franco Morbidelli et Fabio Quartararo et a ensuite passé toute l'épreuve au septième rang, sans réellement pouvoir inquiéter Jorge Martín devant lui.

"J'ai pris un bon départ, j'ai essayé de suivre les pilotes devant moi mais dès que l'arrière a commencé à se dégrader, j'ai beaucoup forcé sur l'avant, parce que je ne peux pas profiter de la glissade comme les autres Ducati. Je n'ai pas de grip donc dès que je mets la moto en glissade, je ne peux pas accélérer. Je dois rester avec les deux roues alignées et j'ai beaucoup de sous-virage."

Pecco Bagnaia est dans le flou au GP d'Allemagne. Photo de: Ronny Hartmann / AFP via Getty Images

"J'ai fini l'avant, j'ai fini l'arrière et les cinq ou six derniers tours étaient vraiment difficiles. J'ai tout tenté pour me rapprocher de Martín mais j'ai commencé à prendre de gros risques, l'avant allait n'importe où. Il fallait que j'arrête et j'ai pris la septième place. La sixième place était peut-être le maximum aujourd'hui mais c'est un bon compromis vu nos difficultés."

La course s'annonce encore plus difficile pour Bagnaia, avec un pneu arrière qui risque des difficultés plus prononcées. "Je ne peux pas profiter de la glissade, et avec le medium, on glisse plus", a-t-il souligné, en restant très étonné de ce qu'Álex Márquez réussit dans ce domaine.

"Si on peut remédier à ça et comprendre ce que fait Álex Márquez, en particulier, on pourra être performants. On a déjà vu les données des trois premières Ducati et celui qui a le plus de soutien de la moto à ce niveau, c'est Álex. Il faut comprendre."

Et même les places gagnées sur la grille ne sont pas vraiment une bonne nouvelle pour Bagnaia, qui va se retrouver à l'intérieur pour le premier virage : "Bezz est out, Franky aura une pénalité de trois places demain, donc je vais partir neuvième. Je ne sais pas si je suis content ou pas parce que c'est bien de partir à l'extérieur ici, mais on verra."