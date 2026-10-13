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MotoGP GP d'Indonésie

Bagnaia piégé par une pression basse : "J'en demandais trop à la moto"

Le Grand Prix d'Indonésie n'a duré que six tours pour Pecco Bagnaia, tombé exactement au même endroit que l'année dernière. Comme d'autres, le pilote Ducati a vu sa course affectée par la pression de son pneu avant.

Matteo Nugnes

Publié: 13 oct. 2026, 07:53

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Le week-end de Mandalika semblait avoir marqué une petite avancée dans la bonne direction pour Pecco Bagnaia, qui avait enfin réussi à décrocher une qualification directe pour la Q2 et s'était classé huitième du sprint. Malheureusement, cela s'est terminé de la pire des façons pour le pilote Ducati, car sa course longue n'a duré que six tours et s'est achevée par une chute dans le virage 17. Curieusement, c'est exactement à cet endroit qu'il était tombé il y a un an lors de ce même GP d'Indonésie.

Après la course, le pilote italien a expliqué que la pression de son pneu avant était malheureusement tombée en dessous des valeurs imposées par Michelin dès les premiers tours. Cela l'a contraint à essayer de coller à celui qui le précédait pour faire remonter la pression, mais sa Desmosedici GP n'a pas voulu coopérer et a fini par le faire chuter.

"J'étais vraiment en difficulté, je peinais beaucoup, mais je devais essayer de rattraper Marini pour maintenir la pression du pneu avant. Mais j'en demandais trop à la moto, qui, à ce moment-là, ne voulait pas me suivre. J'avais besoin d'un peu plus de vitesse et quand j'ai forcé, elle s'est bloquée à l'avant", a expliqué Bagnaia aux journalistes présents à Mandalika, dont ceux de Motorsport.com.

Pecco Bagnaia (Ducati Team)

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Lorsqu'on lui a ensuite demandé si toutes les Ducati avaient rencontré ce problème lié à la gestion de la pression des pneus, il a ajouté : "Oui, ce circuit n'est pas très facile, il n'y a pas beaucoup de freinages importants. C'est plus difficile qu'ailleurs, notamment à cause de l'humidité, de la température et de tout ce qu'il faut pour maintenir la pression dans la bonne fenêtre."

La semaine prochaine, c'est Phillip Island qui se profile à l'horizon, et cette étape risque également d'être compliquée pour Bagnaia : "Je me trouve dans une situation où, depuis le début de l'année, je manque complètement d'adhérence à l'arrière, ce qui pourrait donc poser de gros problèmes. J'espère qu'on parviendra à faire quelque chose pour que ça fonctionne, au moins comme les autres."

Enfin, il a réaffirmé que, indépendamment de la chute, les perspectives pour la course de dimanche n'étaient pas des meilleures. Au mieux, il pouvait viser le top 10 : "Je pense que j'aurais été avec Quartararo et Marini, à peu près ça."

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