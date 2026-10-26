MotoGP GP d'Australie

Bagnaia : les pilotes n'ont pas été consultés avant d'annuler le GP d'Australie

Selon Pecco Bagnaia, les pilotes n'ont pas eu leur mot à dire dans la décision d'annuler la course de dimanche à Phillip Island.

Rubén Carballo Rosa

Publié: 26 oct. 2026, 09:15

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Pecco Bagnaia a révélé que les pilotes MotoGP n'avaient pas été consultés avant la décision d'annuler le Grand Prix d'Australie, dimanche à Phillip Island. Il estime toutefois que cette décision devait être respectée, la sécurité étant en jeu.

Les conditions météorologiques défavorables ont empêché le célèbre circuit australien d'offrir au MotoGP des adieux dignes de ce nom. Après plusieurs reports, la course principale du week-end a été annulée en raison des fortes pluies et des vents violents, qui réduisaient la visibilité.

Celle-ci ne s'est jamais suffisamment améliorée pour permettre le départ de la course, et la décision a finalement été prise d'annuler toute activité en piste. Selon Bagnaia, le championnat a tranché sans consulter les pilotes.

Le pilote Ducati s'est exprimé auprès de TNT Sports, diffuseur britannique du MotoGP, après la confirmation de l'annulation dimanche. Interrogé sur la possibilité pour les pilotes de donner leur avis sur cette décision, l'Italien a répondu : "Non."

Il a toutefois précisé que les pilotes devaient respecter cette décision, leur sécurité étant en jeu. "Mais dans ce genre de situation, nous devons respecter les décisions [des organisateurs]", a déclaré le triple champion du monde.

Bagnaia a néanmoins reconnu qu'il aurait aimé pouvoir courir.

"Oui, absolument", a-t-il répondu. "Il est évident que les conditions étaient un peu délicates et qu'il faisait très froid, mais nous avons couru dans des conditions pires que celles-ci. C'est dommage de passer un dimanche comme celui-ci à rester dans le garage, sur un circuit comme celui-là, pour la dernière fois [que le MotoGP se rendait à Phillip Island]."

"J'espère simplement que nous pourrons revenir à l'avenir [à Phillip Island] pour en profiter, car, comme nous l'avons vu hier, les courses disputées sur ce circuit sont incroyables, avec de superbes batailles."

La pluie a gâché la dernière de Phillip Island en MotoGP.

Photo de: Robert Cianflone / Getty Images

Après l'annulation de la course, les pilotes ont pris la piste derrière la voiture de sécurité pour effectuer deux tours de démonstration, afin de faire leurs adieux au circuit et de saluer le public. Les tribunes devaient accueillir de nombreux spectateurs pour cette dernière journée de MotoGP à Phillip Island.

Les mauvaises conditions météorologiques se sont manifestées dès le début de la matinée de dimanche, entraînant plusieurs retards et l'annulation de séances au fil de la journée. Il a été précisé dès le départ que la course n'était pas annulée en raison de l'état de la piste, mais parce que la mauvaise visibilité empêchait l'hélicoptère médical de voler en toute sécurité.

Le directeur de course du MotoGP, Graham Webber, a précisé qu'une fenêtre d'une heure était nécessaire pour effectuer le trajet en hélicoptère entre Phillip Island et Melbourne, où se trouve l'hôpital de référence, dans l'éventualité où un pilote devrait être évacué après un accident grave.

L'hélicoptère était indispensable, car le trajet par la route ne permettait pas de respecter le délai requis. Une ambulance met en effet plus de 45 minutes pour relier les deux sites.

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