Bagnaia vise les points et ne fera pas de folie pour gagner

Charger le lecteur audio

Avec son chrono de 1'46"069, Pecco Bagnaia a battu le record du meilleur temps enregistré sur le circuit d'Aragón, qu'il détenait déjà. Après de solides séances d'essais, l'Italien a une fois encore enfoncé le clou en décrochant sa cinquième pole position de la saison, "le meilleur chrono" qu'il ait jamais fait de toute sa carrière selon lui.

"Aujourd'hui tout s'est bien passé. On a fait le travail qu'on imaginait devoir faire. Ça n'a pas été facile parce que, malheureusement, j'ai un peu manqué ma première tentative et j'ai donc dû continuer pour un deuxième tour, tout en sachant qu'avec les pneus qu'on a cette année il est fondamental d'être rapide dès le premier tour sur cette piste parce qu'elle est longue et les pneus s'usent beaucoup", a-t-il expliqué.

"Lors de ma deuxième tentative, en dépit d'une petite perte de l'avant dans le virage 2, j'ai réussi à aller au bout et c'est assurément un avantage en termes de niveau de grip. Je ne m'attendais pas à un temps de 1'46"0 mais je suis très content d'y être arrivé."

Malgré sa performance, Bagnaia n'estime pas avoir course gagnée, loin de là, en raison de l'inconnu qui demeure concernant l'usure des pneumatiques. "Cette piste est très exigeante pour le pneu arrière et ça sera important de ne pas trop forcer dans les premiers tours et d'essayer de faire baisser les chronos tour après tour. C'est très dur car l'an dernier on a attaqué dès le début et au final j'avais eu un peu de mal dans les derniers tours, donc cette année je devrai peut-être faire différemment", a-t-il affirmé auprès du site officiel.

Pecco Bagnaia

Outre la gestion de ses pneus, le pilote Ducati garde un œil sur Enea Bastianini et Fabio Quartararo, qui seront à ses yeux ses adversaires les plus redoutables, sans oublier les autres pilotes des deux premières lignes. "Je pense qu'on est tous les trois ceux qui sont un peu mieux en rythme. Mais, habituellement, Jack [Miller] arrive à progresser en course, et je pense qu'Aleix Espargaró aussi sera rapide demain", a estimé le #63.

Laisser filer Bastianini si besoin

Bastianini est sans aucun doute celui dont Bagnaia se méfie le plus, et un remake de la bagarre finale de Misano n'est pas à exclure. Le pilote Gresini n'avait pas hésité à tenter dans le dernier tour une attaque estimée un peu trop musclée par Claudio Domenicali, et Bagnaia sait que la situation pourrait être amenée à se reproduire. Il l'affirme néanmoins, il ne tentera pas le diable pour s'imposer à tout prix.

"Il est très rapide. Je pense que, s'il a la possibilité de gagner demain et si jamais il s'échappe, je ne vais pas faire le fou pour essayer de rester avec lui. Certes, il est important de rapporter beaucoup de points, mais il est vrai aussi qu'on arrive à une phase du championnat où il est essentiel de ramener des résultats. J'ai déjà fait trop d'erreurs en début d'année donc il faut le comprendre et essayer de ne pas les rééditer."

Avec quatre victoires lors des quatre dernières courses, l'Italien est en effet revenu extrêmement vite sur Fabio Quartararo au classement général, passant de 91 points de retard à 30. L'objectif est donc évidemment de continuer sur sa lancée, et pour cela, voir la ligne d'arrivée est indispensable. "C'est vrai que c'est encore beaucoup, mais il ne faut pas en jeter parce qu'on peut trop facilement en revenir à 91 points de retard au lieu de passer à 25", a-t-il ajouté.

Avec Léna Buffa