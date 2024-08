Bagnaia pressent un championnat serré jusqu'au bout

Le MotoGP vient de passer le cap de mi-saison et si, côté constructeurs, la domination de Ducati est évidente avec des statistiques toujours plus élogieuses, la confrontation paraît encore très ouverte chez les pilotes. Ils sont trois à être réunis en moins de 50 points au sommet du championnat, laissant la lutte pour le titre incertaine à ce stade sachant qu'un Grand Prix met en jeu jusqu'à 37 points.

Enea Bastianini, qui vient de rejoindre le cercle des vainqueurs de l'année en gagnant à la fois le sprint et la course principale à Silverstone, a ses chances selon le grand patron de Ducati, Claudio Domenicali. "Ce sont ses premières victoires cette saison, mais grâce à une solide performance lors des courses précédentes, il est maintenant troisième du classement à 49 points de la tête, ce qui signifie qu'il est un réel candidat pour ce championnat !" a salué le PDG de la marque. "Tous les pilotes sous contrat Ducati et qui courent avec la même spec 2024 de moto vont se battre pour le championnat."

Bastianini, lui, n'y croit pas encore, certain qu'il lui manque une once de constance par rapport à Bagnaia et Martín, mais son voisin de stand ne se fait pas d'illusions. "Oui, absolument", a répondu Bagnaia lorsqu'il lui a été demandé si son coéquipier représentait une menace pour le titre. "Il a toujours été dans la lutte, mais il a juste besoin d'être plus régulier et je pense que ce résultat peut lui apporter beaucoup de motivation pour toujours figurer à ce niveau. Je pense qu'il était tout simplement plus rapide sur cette piste."

Bagnaia est donc certain de devoir garder un œil méfiant non seulement sur Martín, son principal rival depuis plus d'un an maintenant, mais aussi sur Bastianini, dont il n'attend aucune collaboration. "Il va changer d'équipe, donc je ne m'attends pas à recevoir d'aide de sa part. C'est normal, on veut toujours gagner", concède-t-il. "C'est normal qu'il joue le championnat jusqu'à la dernière course. Il est très rapide, il est très bon en pneus usés, donc il faut toujours songer à lui."

"J'ai toujours cru dans la vitesse d'Enea, parce que la seule chose qui lui a toujours manqué, c'est la régularité. Et je pense que ce résultat peut lui donner une grande motivation pour réussir à combler ce petit retard qui s'est créé au championnat. Ce week-end, il a repris 21 points", fait remarquer l'Italien, qui compte tout de même encore 46 longueurs d'avance sur son acolyte.

"On verra à l'avenir, je pense que le championnat va rester comme ça jusqu'à la dernière course", ajoute le double Champion du monde en titre, qui était passé en tête en Allemagne et a vu Martín reprendre les commandes en Angleterre. Mais seuls trois points les séparent à présent.

"Ça va être comme ça jusqu'à la fin du championnat", prévient Bagnaia, sans vraiment se soucier de sa position actuelle. "Je préfère être le chassé, évidemment, parce que ça fait toujours la différence d'être premier. Mais être premier ou deuxième sans qu'il y ait ne serait-ce qu'une course d'écart, ça ne fait pas de différence."

