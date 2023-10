La pression au championnat ? Bagnaia "sait comment gérer ça"

Le 2 septembre, Pecco Bagnaia semblait encore tout contrôler. En dix Grands Prix, il s'était imposé cinq fois et y avait ajouté deux podiums le dimanche, ainsi que dix médailles lors des courses sprint, dont quatre en or. Ce jour-là, à Barcelone, il avait encore allongé son avance au championnat, puisqu'il avait empoché les points de la deuxième place au sprint, derrière Aleix Espargaró, alors que Jorge Martín ne s'était classé que cinquième. Mais dès le lendemain, la dynamique a complètement changé.

L'accident dont il a été victime au départ du GP de Catalogne, il y a mois jour pour jour, a en effet marqué une cassure dans la courbe de performance du champion en titre, sans nécessairement être la cause de tous les points perdus depuis. Il a en tout cas subi un zéro pointé ce dimanche à Barcelone, puis a souffert des conséquences physiques la semaine suivante à Misano.

C'est ensuite un problème technique, ayant entraîné une perte de performance dans les freinages, qui a limité le pilote italien. Après un GP du Japon finalement rendu très incertain par une forte pluie, le bilan mathématique est sans appel : durant ce mois, il a marqué 59 points, contre 122 pour Martín. L'écart entre eux est passé de 66 à seulement trois unités désormais.

Aujourd'hui, la pression est plus forte que jamais pour Bagnaia, et pourtant c'est en affichant une grande sérénité qu'il a quitté le Japon, dimanche. "Je connais parfaitement ce genre de situations… J'aime ce genre de situations !" a-t-il affirmé, tout sourire, à Canal+ après avoir fêté sa deuxième place, derrière son rival espagnol.

"Je pense que ce sera intéressant, ça pourrait être une très belle bagarre. Il est évident que c'est plus intense et plus difficile maintenant. Jorge est sur sa lancée", constatait-il. "Il n'y a plus que trois points, mais je pense que ça va être intéressant de se battre contre lui sur tout le reste de la saison."

"Je me suis déjà trouvé dans cette situation, on sait comment gérer tout ça", a rappelé le pilote Ducati, qui a effacé un lourd déficit l'année dernière pour finalement arracher le titre à Fabio Quartararo à la dernière manche. Plus tôt encore, lorsqu'il a remporté son premier titre mondial, dans la catégorie Moto2, il avait déjà inversé la situation. "En 2018, j'étais derrière à six courses de la fin et ensuite j'ai gagné avec une course d'avance", faisait-il remarquer dès son arrivée au Japon, lorsque déjà, on lui faisait remarquer que le resserrement au championnat commençait à devenir inquiétant.

"Je suis content parce qu'au final c'est bien d'avoir une lutte comme celle-là, et en plus c'est une lutte en interne donc c'est bien", soulignait-il encore dimanche. "N'oublions pas Bez [Marco Bezzecchi], qui est toujours très rapide. Je suis content de tout ça. Ce sera très intéressant parce que cette pression est généralement quelque chose qui nous plaît."

Pense-t-il avoir quelque chose de plus en s'étant déjà battu pour le titre MotoGP, contrairement à ses adversaires ? "Quelque chose de plus, je ne sais pas, je ne crois pas, mais c'est assurément une situation qui me dérange peu", a-t-il affirmé. Une manière, peut-être, de répondre à Martín lorsque celui-ci fait peser sur ses épaules toute la responsabilité du titre en jeu.

LIRE AUSSI - Martín fond sur Bagnaia et espère "continuer à rêver"

La courbe de performance du pilote Pramac ne lui a évidemment pas échappé, mais si Bagnaia avait le sourire en quittant le Japon, c'est aussi qu'il s'était rassuré. "Je dois dire que ce week-end, on a beaucoup amélioré notre situation", a-t-il souligné avec satisfaction, content "d'avoir retrouvé de bonnes sensations" alors qu'il déplorait un manque de confiance dans les freinages en arrivant sur place. "On a beaucoup travaillé ce week-end et on a fini par trouver quelque chose qui m'a beaucoup aidé [samedi], et [dimanche] aussi c’était un peu mieux."

"Notre moment va venir. À la prochaine course, à Mandalika, on va se battre contre Jorge, bien sûr, mais aussi d'autres pilotes et il sera important d'être à nouveau au top", ajoutait l'Italien dimanche. Et si l'Indonésie, où il s'était fourvoyé en début de saison dernière, n'est pas un bon souvenir, il ne part absolument pas vaincu. "L'année dernière, on était arrivé à Mandalika dans une situation très difficile d'un point de vue technique, donc ce sera une découverte. Tout le reste me plaît."