Bagnaia 18e et abonné à la Q1 : "C'est mon vrai potentiel actuellement "
Pecco Bagnaia apparaît résigné après un nouveau vendredi très difficile sur la Ducati au Red Bull Ring.
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Les Grands Prix se suivent et se ressemblent pour Pecco Bagnaia. L'Italien sera le seul pilote disposant de la Ducati GP26 à devoir disputer la Q1 à Spielberg, après être resté à 0"449 d'un top 10 dans lequel il a rarement figuré au cours des séances disputées vendredi. C'est la cinquième fois consécutive qu'il échoue à entrer directement en Q2, à cause de difficultés persistantes sur la Ducati.
Bagnaia se plaint régulièrement d'une moto qui peine à trouver le grip dans toutes les phases où sa présence est nécessaire, du freinage jusqu'à l'accélération. Il reste donc loin d'un travail technique de fond et lorsqu'on lui demande s'il a du mal à exploiter le pneu arrière à la carcasse renforcée apporté par Michelin au GP d'Autriche, il n'est pas véritablement en capacité de répondre.
"Sincèrement, je ne sais pas, parce que je ne ressens pas vraiment de différence entre un pneu normal et ce pneu-là", a reconnu Bagnaia. "Un tendre ou un medium, pour moi c'est plus ou moins la même chose. Je ne sais pas ce que ressentent les pilotes de devant."
Surtout, le double champion du monde apparaît maintenant résigné, faute de solution pour parvenir à exploiter sa Ducati : "Je sens que c'est mon vrai potentiel actuellement et qu'il faut continuer à travailler pour progresser un peu."
Pecco Bagnaia a encore vécu un vendredi difficile à Spielberg.
Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Pecco Bagnaia ne se sent "pas vraiment" mieux qu'à Misano il y a une semaine : "Les sensations sont les mêmes, les problèmes sont les mêmes. Comme je l'ai dit, j'ai ce potentiel. J'essaie de progresser, la tête baissée."
"Je n'ai pas de grip à l'arrière, ce qui a des effets au freinage, en entrée de courbe et à l'accélération, plus ou moins dans tout", a-t-il détaillé. "On se concentre surtout sur ça, on essaie de progresser. Je sais qu'on peut faire beaucoup mieux, mais c'est le vrai potentiel [actuel]."
Bagnaia a testé toutes les configurations à sa disposition depuis plusieurs semaines, et ne prévoit même pas de demander de gros changements sur sa moto avant les qualifications. "Non, je ne pense pas", a-t-il reconnu après avoir été questionné sur le sujet.
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