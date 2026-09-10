Bagnaia : "Si nous avions quatre GP24, nous serions aux quatre premières places"

Le début de saison 2026 de Pecco Bagnaia s'inscrivait dans la continuité de sa saison 2025 : difficile. Mais depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne, l'Italien semble réellement avoir touché le fond. Après sa chute en Aragón, le pilote Ducati déclarait vivre, selon ses propres mots, "l'un des points les plus bas de sa carrière sportive".

Arrivé à Misano ce jeudi, il n'a toujours pas de réponse concernant ses problèmes récurrents au guidon de la Ducati GP26, qui donne du fil à retordre aux quatre pilotes qui l'ont chevauchée cette saison.

Si Bagnaia garde la tête haute avant d'aborder le Grand Prix de Saint-Marin, dans lequel il place quelques espoirs, il ne peut s'empêcher de se remémorer les performances de la GP24, qui avait permis à Ducati de monopoliser les quatre premières places du championnat il y a trois ans. Une machine qu'il considère comme largement plus rapide que sa monture actuelle et dont il estime ne jamais avoir retrouvé l'ADN depuis.

Misano est un circuit que tu connais bien et sur lequel tu as beaucoup roulé. Comment abordes-tu ce week-end après la déception du Grand Prix d'Aragón ?

Je pense que le potentiel ici peut être plus élevé. Je ne sais pas si nous avons compris pourquoi les deux derniers week-ends ont été aussi difficiles, mais j'espère que nous avons trouvé des solutions pour m'aider à me battre, au moins comme au Sachsenring. C'était une bonne amélioration et nous étions nettement plus performants. J'espère donc que nous pourrons repartir de là.

Le fait que le circuit de Misano offre beaucoup plus de grip va-t-il t'aider ?

Oui, mais Aragón a aussi beaucoup de grip... donc voyons voir. Nous devons travailler pour comprendre pourquoi j'ai également autant souffert en Aragón, mais il sera certainement crucial de bien travailler. Et nous essayons d'être plus calmes pour mieux comprendre les choses.

Pecco Bagnaia après sa chute au GP d'Aragón. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ducati continue-t-elle à chercher des solutions pour toi ? De nouvelles choses, de nouvelles idées ?

Ils travaillent. Je suis assez convaincu que nous n'avons pas besoin de nouvelles choses. Je suis assez convaincu que nous avons besoin des anciennes choses. Mais la moto est comme elle est et les autres pilotes sont rapides avec. Donc c'est mon problème et je dois m'y adapter.

C'est certainement la pire période, parce que je sais que je peux faire beaucoup mieux, mais je n'y arrive pas.

Tu as connu beaucoup de succès en MotoGP, mais tu as aussi traversé des périodes difficiles. Dirais-tu que c'est peut-être ta période la plus compliquée en MotoGP ?

Comme je l'ai dit en Aragón, c'est certainement la pire période parce que je sais que je peux faire beaucoup mieux, mais je n'y arrive pas. J'ai du mal à m'adapter à cette moto et les deux derniers week-ends ont été très difficiles. Donc oui, mais c'est comme ça et je suis prêt à rebondir, comme nous l'avons déjà fait par le passé.

Malgré les déceptions, on ne te voit jamais totalement abattu. Est-ce que ça t'arrive parfois d'être vraiment en colère, déçu ou triste ? Parce qu'on ne le voit presque pas.

Demandez à mon équipe. Ils le savent mieux... Mais oui, je suis humain.

Avec la GP24, Pecco Bagnaia avait signé 11 victoires et 6 poles positions en 2024. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Et comment fais-tu pour gérer cela ?

Comme je le fais actuellement : en travaillant. La frustration fait partie de ce métier, c'est normal. C'est impossible de ne jamais être frustré. Et quand on veut gagner, quand on veut être devant, c'est normal que, dans ma situation, on se mette en colère, qu'on soit frustré. Mais cela fait partie du processus et ça me donne la motivation pour progresser.

Si nous avions quatre GP24, nous serions aux quatre premières places du championnat.

Il se pourrait qu'Aprilia soit compétitive à Misano. Raúl Fernández a toutefois déclaré que cela dépendrait des Ducati, parce qu'elles sont normalement très rapides ici aussi. Qu'en penses-tu ?

Je pense que le potentiel que les Ducati avaient avec la GP24 était imbattable. Et encore aujourd'hui, si nous avions quatre GP24, nous serions aux quatre premières places du championnat. Parce que tous les chronos au tour, les meilleurs chronos réalisés en 2024, tiennent toujours. Les temps de course sont toujours plus rapides qu'il y a trois ans. Je me souviens donc très bien de cette course, il y a trois ans, et du potentiel que nous avions.

Les Aprilia ont progressé, certes, mais les Ducati ont surtout fait un pas en arrière. Donc peut-être que, si nous pouvons trouver quelque chose ce week-end, nous pourrons bien nous battre avec elles. Sinon, les Aprilia pourraient être très fortes.