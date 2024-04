Comment Bagnaia compte rebondir ? "En comprenant la nouvelle moto"

Le début du championnat semble vouloir jouer avec les nerfs de Pecco Bagnaia. Le double champion en titre avait traversé l'intersaison avec une quiétude maximale, convaincu que les sensations que lui procurait la nouvelle version de la Ducati lui garantissaient d'entrer facilement dans son championnat, sans connaître les tâtonnements qui l'avaient agacé l'an dernier. Mais alors qu'il était sorti des tests serein, jugeant sa moto de 2024 déjà "meilleure que celle de 2023 dans tous les domaines", le début de la compétition s'est révélé plus compliqué que prévu.

Il a, certes, gagné au Qatar mais au terme d'un week-end plutôt mouvementé qui a contraint son garage à travailler dur pour procéder à des changements nécessaires. "On gagne en silence", avait pointé le pilote, adepte de la discrétion de ces efforts réalisés en communion avec son équipe technique. Deux Grands Prix plus tard, les sourires se sont crispés, car le bilan comptable du Portugal et du Texas est bien moins rassurant.

Bagnaia a empoché seulement six points à Portimão, avec une erreur personnelle qu'il a assumée en course sprint, puis un accrochage coûteux avec Marc Márquez le dimanche lorsque tous deux se battaient dans le top 5. À Austin, le week-end a commencé on ne peut mieux, cependant les courses ont livré une contre-performance inquiétante pour le champion.

Lors du sprint, le manque d'adhérence dont s'est plaint Bagnaia faisait écho à celui de son coéquipier, et le team manager a admis la surprise de l'équipe. "Absolument. Ils ont sous-performé et les ingénieurs sont restés ici jusqu'à minuit pour en comprendre la raison", dévoilait Davide Tardozzi dimanche matin. Mais lors de la course principale, Enea Bastianini a brillamment relevé la tête là où Pecco Bagnaia est resté à distance de la lutte pour la victoire, en proie à des vibrations sur sa Ducati.

"La course de Pecco a eu une saveur tout à fait différente", a souligné Gigi Dall'Igna en comparant la performance du champion à celle de l'autre pilote officiel. "Contrairement à Enea, il a pris un bon départ dans le premier tiers de la course, mais son rythme est ensuite devenu moins efficace et il a dû se défendre pour décrocher une cinquième place qui ne pouvait assurément pas le satisfaire. Un bilan bien maigre entre le sprint et le Grand Prix, sans podium, et un week-end à laisser de côté en pensant au prochain défi."

Pincé, Pecco Bagnaia ne peut que constater que l'aisance sur laquelle il comptait il y a encore quelques semaines lui fait défaut. Il pointe au contraire le besoin d'apprendre à mieux connaître la GP24 et retrouve une situation qu'il voulait éviter, c'est-à-dire "très similaire à 2022, dans le sens où je devais piloter sur la défensive en début de de saison", a-t-il expliqué dimanche.

"On va essayer de tout analyser et de faire un meilleur week-end [à Jerez], mais il est certain qu'il faut qu'on remette les choses à plat parce qu'à l'heure actuelle, ça fait déjà deux week-ends de suite qu'on est en difficulté", a-t-il ajouté au micro du site officiel du MotoGP.

Pecco Bagnaia est actuellement cinquième du championnat, à 30 points de Jorge Martín. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Interrogé sur la manière de résoudre cela, il a répondu : "En comprenant la nouvelle moto. Le fait est qu'aux tests de la Malaisie et du Qatar, on n'a rencontré aucun problème de ce genre, tout était parfait, et dès qu'on a commencé à faire des week-ends de course on a commencé à avoir ce genre de problème. C'est assez difficile à analyser en aussi peu de temps, mais ma confiance dans mon équipe est très élevée et je sais parfaitement qu'on conservant le calme qu'on a toujours eu, on va tout résoudre."

"Le championnat est long et difficile", a rappelé Gigi Dall'Igna, "et personne ne sera privé de hauts et de bas. Nous devons donner le meilleur de nous-mêmes pour permettre à nos pilotes d'exprimer leurs meilleures performances." Et le directeur général de Ducati Corse d'insister sur l'importance du test mené cette semaine à Barcelone par le pilote essayeur Michele Pirro : "Nous y essaierons quelques changements dans les réglages de la moto, qui seront ensuite reconfirmés avec les pilotes d'usine lors du test prévu au lendemain du Grand Prix à Jerez."

Ducati ne peut pas inscrire de pilotes en tant que wild-card en l'état actuel des groupes régissant les concessions attribuées à chacun. En revanche, on verra trois marques engager un pilote supplémentaire lors du prochain Grand Prix, en l'occurrence KTM, Aprilia et Honda. Puis ce Grand Prix sera en effet suivi d'une journée de test collective, qui se tiendra sur la piste andalouse au lendemain de la course.