Bagnaia refuse l'étiquette de favori, en Autriche comme pour le titre

Pecco Bagnaia est l'homme en forme du MotoGP. Après avoir multiplié les déconvenues dans la première partie de la saison, le pilote Ducati a enchaîné deux succès à Assen puis Silverstone, ce qui lui permet de cumuler quatre victoires cette année, soit une de plus que Fabio Quartararo et Enea Bastianini. Bagnaia arrive en Autriche en favori, d'autant plus qu'il avait longtemps mené la deuxième course disputée dans le pays l'an passé, avant l'arrivée de la pluie. Pourtant il ne veut pas de ce statut et estime que les prétendants à la victoire seront nombreux ce week-end.

"C'est une bonne piste pour nous, c'est sûr, on démontre tous les ans que notre moto est très performante mais dans les dernières courses, plusieurs constructeurs étaient devant", a souligné l'Italien en conférence de presse au Red Bull Ring. "L'an dernier, je me battais avec Marc [Márquez] et Fabio pour la victoire, on avait creusé un écart de deux secondes avant l'arrivée de la pluie."

"Par rapport aux autres motos, je perdais du temps dans les secteurs 2 et 3, j'en gagnais dans le secteur 4. Honda gagnait du temps dans le secteur 3, la Honda était aussi bonne que la Ducati... Je pense que cette année, toutes les motos seront devant. On a vu dans beaucoup de courses que tous les constructeurs pouvaient gagner. Le nouveau carénage offre moins de vitesse de pointe. Je pense qu'on sera en forme et qu'on pourra encore se battre à l'avant ce week-end."

Aborder les courses les unes après les autres

Malgré la prudence affichée, Bagnaia dit vouloir "essayer" de décrocher un troisième succès consécutif et le quatrième en huit courses. Un tel résultat lui permettrait d'effectuer un nouveau rapproché au championnat mais après avoir grignoté 42 points sur Fabio Quartararo au cours des deux dernières courses, il ne juge pas réaliste de rester dans une telle dynamique et ne veut pas s'ajouter de pression supplémentaire en songeant trop au championnat.

"Je vais d'abord penser à cette course, à prendre des points. Sincèrement, on a eu de la chance dans les deux dernières courses parce que mes principaux rivaux ont rencontré des problèmes. Ça ne sera pas toujours comme ça. J'ai repris autant de points parce que j'ai eu de la chance dans les deux dernières courses. On verra. Je veux juste penser à mon week-end, aux séances. Actuellement, Aleix [Espargaró] est toujours le plus proche de Fabio."

Pecco Bagnaia reste dans une situation très favorable. Il a prouvé l'an dernier qu'il pouvait briller au Red Bull Ring et les deux prochains circuits qui seront visités par le championnat, Misano et le MotorLand Aragón, l'avaient vu décrocher ses deux premiers succès dans la catégorie.

"Les choses peuvent changer d'une année sur l'autre", a tempéré Bagnaia, estimant que la situation pouvait s'inverser dans un sens comme dans l'autre : "Ce sont de très bonnes pistes [pour nous] mais l'an dernier, j'avais eu beaucoup de mal au Mans alors que cette année je m'y suis battu pour la victoire. Tout peut changer, notre moto est un peu différente de celle de l'an dernier."

"Je ne veux pas penser aux prochaines courses. Avant de rouler sur cette piste, je veux qu'on soit aussi performants qu'ailleurs et je vais essayer de reprendre des points mais il est difficile de dire si je serai performant lors des prochaines courses."