Bagnaia retrouve l'accession directe à la Q2 et vise le top 8 pour samedi

Il est désormais vraiment difficile de faire des prévisions sur ce qui pourrait arriver à Pecco Bagnaia quand débute un week-end de course. L'année dernière, le Grand Prix d'Indonésie avait été l'un des plus difficiles pour l'Italien, qui s'était retrouvé à chaque fois en queue de peloton, accumulant près de 30 secondes de retard lors du sprint et terminant les roues en l'air lors de la course principale.

Eh bien, cette fois-ci, Mandalika a marqué un tournant pour le pilote Ducati. Il a de nouveau décroché sa qualification directe pour la Q2, ce qui ne lui était plus arrivé depuis le GP des Pays-Bas, avant la trêve estivale. Certes, il n'a terminé qu'à la dixième place, avec plus d'une seconde de retard, mais il n'est qu'à trois dixièmes de la meilleure Ducati, celle de son voisin de stand Marc Márquez.

La bonne nouvelle pour Bagnaia, c'est que les indications qu'il avait recueillies au Japon ont porté leurs fruits même sur un circuit très différent comme celui de Mandalika. Il est clair qu'il ne s'agit pas d'un bond en avant historique, mais cela reste un petit pas dans la bonne direction et c'est déjà quelque chose compte tenu de la période difficile qu'il traverse.

"Disons qu'à la veille de ce week-end, il était difficile d'imaginer que c'est justement ici qu'on allait commencer à se classer parmi les dix premiers. Mais ça a été une journée assez exigeante. On a rencontré quelques contretemps, mais avec les modifications faites après la course au Japon, je disais hier qu'il y avait quelque chose qui allait pouvoir nous aider", a déclaré Pecco Bagnaia aux journalistes présents à Mandalika, dont ceux de Motorsport.com.

Pecco Bagnaia (Ducati Team) Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

"Je dois dire qu'ici, au freinage et en entrée de virage, ça s'est un peu amélioré, ça m'aide à ralentir davantage : grâce à cela, je peux enchaîner plus de tours, ce qui m'aide à trouver mes repères. Mais il me manque encore de l'adhérence en virage et en sortie de virage, et c'est là ma plus grande limite, surtout dans le T2 où il y a beaucoup d'appui et beaucoup de vitesse. Là, je perds énormément de temps."

"Mais dans l'ensemble, ça a été une bonne journée, on a beaucoup travaillé. On a eu un petit coup de malchance qui m'a obligé à changer de moto à chaque run, mais ça sera réglé demain, et donc je suis assez satisfait", a-t-il ajouté.

Pour l'instant, il ne faut toutefois pas placer la barre trop haut en termes d'attentes, d'autant plus qu'il faut affronter des Aprilia en grande forme : "Demain, ça va être dur, mais le fait d'être dans le top 10 me permet d'espérer un peu plus. À mon avis, battre les Aprilia est très difficile, car pour l'instant elles ont un rythme impressionnant et elles sont vraiment fortes, surtout dans le T2. Mais si on fait encore un petit pas en avant, on pourra essayer de se battre comme au Japon, pour une place dans le top 8."

Aujourd'hui, plusieurs pilotes se sont plaints de la qualité du gravier présent dans les voies de dégagement, qui avait d'ailleurs largement contribué à la chute de Marc Márquez l'année dernière. "On en parlera plus tard à la Commission de sécurité. On verra, mais il n'y a certainement pas de marge de manœuvre pour ce week-end", a conclu Pecco Bagnaia.