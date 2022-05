Bagnaia "rêvait" de la victoire au Mugello depuis toujours

Charger le lecteur audio

Il en rêvait, il l'a fait ! Après être parti à la faute au Grand Prix de France il y a 15 jours, Pecco Bagnaia s'est imposé à domicile, au Mugello, et n'a laissé aucune chance à ses adversaires de le rattraper.

Le pilote Ducati a pourtant dû lutter pour aller chercher cette victoire en raison d'une qualification qui l'a privé de la première ligne au profit de pilotes moins expérimentés et d'un départ manqué. Mais l'un comme l'autre n'ont pu l'empêcher de mettre en place sa stratégie de course visant à s'échapper, ce qu'il a fait à partir du neuvième tour, créant un écart d'une seconde sur Fabio Quartararo qu'il a pu contenir derrière lui jusqu'au bout.

"J'ai voulu prendre un bon départ mais ça n'a pas été le cas [rires]. C'était très important de doubler aussi vite que possible les pilotes de devant car j'avais choisi le medium avant et rester derrière pouvait être un problème", a-t-il expliqué au site officiel du MotoGP. "J'ai décidé de doubler et quand je suis arrivé derrière Bezzecchi j'ai attendu de le doubler en ligne droite car je savais que je n'étais pas plus fort au freinage. Après, j'ai juste essayé de faire mon rythme et ça a été suffisant pour créer un écart sur les autres pilotes et le contrôler."

"Nous devons être très contents de ce résultat. Après la chute au Mans c'était important de repartir avec un résultat comme ça. Ce n'était pas simple car le Mugello est toujours une piste piégeuse mais on a réussi à faire un week-end parfait."

Pecco Bagnaia

Grâce à sa victoire, la deuxième cette saison après celle décrochée à Jerez, Bagnaia a fait une très belle opération au championnat et est remonté de la septième à la quatrième place. Toutefois, il reconnaît que contenir Quartararo n'a pas été aussi facile que sur le tracé andalou.

"Comparé à Jerez, c'était plus difficile. Le rythme à Jerez était le même mais j'avais la possibilité d'attaquer dès le début alors qu'ici ce n'était pas simple car l'arrière glissait beaucoup en entrée de virage", a-t-il déclaré. "J'avais du mal à freiner la moto et à entrer, et j'ai beaucoup perdu l'arrière durant la course. Mais heureusement, grâce à l'écart que j'avais créé j'ai été en mesure de gérer."

Toujours malchanceux sur le tracé toscan, notamment l'an dernier puisqu'il y avait chuté, l'Italien a enfin conjuré le sort et réalisé de plus un rêve de toujours : "Ce n'est que mon deuxième podium ici. Le premier c'était en 2016 et j'ai toujours eu du mal à être sur le podium. L'an dernier c'était dur d'un point de vue émotionnel [suite au décès de Jason Dupasquier en Moto3, ndlr] mais cette année c'était important de le faire pour l'équipe et pour les fans."

"C'est une chose dont je rêvais depuis petit car le Mugello est le Mugello. Misano est mon Grand Prix maison mais le Mugello est le Grand Prix d'Italie donc c'était très important de décrocher le meilleur résultat possible."