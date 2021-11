Bagnaia : "Valentino avec moi sur la plus haute marche du podium"

Les pilotes de la VR46 Riders Academy ont rendu un hommage très spécial à leur mentor Valentino Rossi à l'occasion de son dernier Grand Prix MotoGP, chacun portant un casque reprenant l'un des anciens designs du champion italien.

Pecco Bagnaia avait opté pour le casque baptisé "Che spettacolo" ("Quel spectacle !") que portait Rossi lors du Grand Prix d'Australie 2004. À l'époque, le Docteur s'apprêtait à conclure sa première saison avec Yamaha et, aussi incroyable cela aurait-il pu paraître un an plus tôt, il allait célébrer son premier titre avec la marque. C'est ce moment historique que Bagnaia a voulu rappeler et il n'était pas peu fier de faire monter ce casque très spécial sur la plus haute marche du podium en remportant ce Grand Prix de Valence.

"Le plus important, c'était de le célébrer de la meilleure façon possible et avec mon casque préféré parmi ceux qu'il a portés par le passé", explique-t-il, "celui qui a eu le plus de sens, je pense, parce qu'en 2004 il a gagné avec Yamaha. Ça n'avait pas été facile et pourtant il avait gagné, alors pour moi c'était le plus beau compte tenu de l'histoire qu'a ce casque. J'ai donc choisi celui-ci et c'était la meilleure façon de le célébrer, en gagnant sa dernière course."

"Quand on a commencé à réfléchir à cette surprise pour Vale, j'ai pensé faire un casque que je n'utiliserais que pour cette course et j'ai pensé à ses casques du passé. Celui de la saison 2004 était un de mes préférés et j'ai vraiment réfléchi à faire celui-là, mais ensuite je me suis dit que c'était la dernière, et 2004 a été son premier titre avec Yamaha dans une saison qui n'était pas facile, car il avait rejoint Yamaha alors que Honda était la plus rapide. J'ai donc décidé d'utiliser ce casque [du titre 2004], pour moi c'est un des plus beaux."

"Pour nous, Vale est un ami, un grand frère et il nous aide beaucoup, tout le temps. Pour ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il fait encore chaque jour, c'était le minimum que je pouvais faire. Hier, j'ai essayé de l'aider en qualifs et aujourd'hui il était avec moi sur la plus haute marche du podium, donc c'est une grande journée pour moi."

Après l'arrivée, le vainqueur a participé à l'hommage rendu à son mentor, un moment dans lequel il espère lui avoir témoigné de toute son admiration. "C'était très spécial", admet-il. "Son étreinte après le drapeau à damier a été une vraie étreinte. Je crois que j'ai partagé tout ce que je pense de lui dans cette étreinte. Un moment émouvant, très beau."

La transmission entre Valentino Rossi et ses pilotes n'aurait pu être meilleure qu'avec cette victoire de son élève, en qui il espère voir un successeur. Installé dans la roue de Jorge Martín durant la première moitié de l'épreuve, Bagnaia a porté une attaque décisive dans le 15e tour avant d'affirmer sa supériorité en battant le record de la course à Valence.

Les points marqués aujourd'hui, pour ce qui est sa quatrième victoire en six courses, portent le pilote italien à 26 points de Fabio Quartararo au classement final de la saison, alors que Ducati a affirmé ses ambitions pour 2022 en verrouillant le podium, une première dans son Histoire en MotoGP.

"Cette année on a beaucoup appris, beaucoup grandi et on est très compétitifs", observe-t-il. "Pour l'année prochaine tout est prêt afin que l'on essaye de se battre pour le titre dès le début. Mais pour le moment, la seule chose à faire c'est de fêter Vale. J'aimerais déjà être dans son box mais j'attends j'avoir fini les conférences pour y aller et trinquer avec lui."