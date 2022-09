Bagnaia sans réponse face à un résultat "inacceptable"

Charger le lecteur audio

La pluie s'est transformée en douche froide pour Pecco Bagnaia à Motegi. Toujours qualifié sur les deux premières lignes au cours des dix derniers Grands Prix, l'Italien n'a cette fois pas pu défendre ses chances sur un circuit détrempé, échouant à plus de deux secondes du poleman Marc Márquez. Bon dernier en Q2, il sera donc 12e sur la grille de départ, derrière ses principaux rivaux pour le titre. Cette contre-performance reste pour le moment inexpliquée mais Bagnaia sent que quelque chose ne tourne pas rond.

"On n'a encore rien vérifié donc je dois analyser les données", a confié celui qui reste sur cinq podiums en autant de courses. "Sincèrement, je pense que quelque chose ne fonctionne pas. L'an dernier, j'étais tout le temps performant [sur piste humide] et pas cette année, j'ai toujours du mal. La seule course qu'on a faite sous la pluie, en Indonésie, je l'ai finie à la 15e place et après, j'ai eu du mal au cours de toutes les séances dans lesquelles on a utilisé les pneus pluie. Peut-être que ne suis pas en phase avec cette moto sous la pluie mais on doit analyser les données."

"Je suis sûr qu'il s'est passé quelque chose parce que ce n'est pas possible d'être à deux secondes. J'étais plus lent que ce matin alors que les conditions étaient meilleures. Ce résultat est inacceptable et je veux comprendre pourquoi."

"Sincèrement, je n'ai pas de sensations sur ma moto donc c'est dur de trouver la limite", a précisé le pilote Ducati, totalement perdu quant à l'origine de ses difficultés. Bagnaia a reconnu ne pas savoir si elles émanaient de lui ou de sa moto : "Normalement je suis bon sous la pluie. La seule bonne chose c'est que j'étais dans le top 10 [vendredi] parce que je pense qu'avec mon chrono j'aurais été dernier aujourd'hui [20e en réalité, ndlr]."

Ces difficultés ont été constatées dans chaque séance disputée sous la pluie depuis le début de la saison, alors que Pecco Bagnaia était souvent bien placé dans ces conditions en 2021. Ce samedi, le faible temps de préparation sur piste humide ne lui a pas permis de véritablement tenter des changements sur sa moto avant la Q2.

"On n'a jamais eu des séances qui s'enchaînaient sous la pluie, c'était la première fois aujourd'hui, mais il s'agissait des qualifications. C'était difficile de changer quelque chose pour les qualifications. Je pense que c'est de la malchance. On doit comprendre pourquoi on est dans cette situation mais je ne perds pas ma détermination à faire mieux demain. S'il pleut, j'essaierai de faire de mon mieux et de finir devant parce que je sais que notre niveau est beaucoup plus élevé que ça."

Bagnaia vise toujours la victoire

Pecco Bagnaia

Pecco Bagnaia espère en effet convertir son départ depuis la quatrième ligne en bon résultat dimanche, et n'a pas dit adieu à ses ambitions de victoire dans une course qui devrait être épargnée par la pluie. Fort de son rythme vendredi, il est déterminé à remonter dans le classement et à continuer à prendre les gros points dont il a besoin pour combler l'écart avec Fabio Quartararo au championnat, sans pour autant trop chercher à se focaliser sur le Français.

"Je vais attaquer. Je vais essayer d'être devant. Je me suis toujours bien élancé dans les dernières courses. Il faudra bien utiliser les pneus parce qu'on n'a pas enchaîné beaucoup de tours. Il sera très important d'être intelligent et de comprendre la situation vis-à-vis des pneus et d'essayer de doubler beaucoup de pilotes dans les premiers tours."

"Mon objectif sera de gagner demain", a-t-il souligné."Il sera important de reprendre des points [à Quartararo] mais mon principal objectif n'est pas Fabio, c'est d'être devant et d'essayer de gagner. Vu la journée d'hier, je pense que mon rythme sur le sec est très bon et très constant, également en pneus usés. Je suis sûr qu'on a un gros niveau et qu'on est performants mais c'est dur à avoir maintenant parce qu'on n'a roulé que sur le mouillé. Je pense que ça sera une autre histoire pour moi s'il pleut."

Si Bagnaia se permet d'afficher une telle ambition, c'est parce que l'unique séance disputée sur piste sèche, vendredi, lui a permis de parfaitement préparer sa Ducati pour ces conditions : "Tout était déjà réglé. C'est l'une des premières fois qu'on finit bien la [première] séance parce que normalement on prends le temps de travailler, habituellement j'ai du mal au début. Dans les deux derniers relais, j'avais déjà les sensations que j'espérais. Je pense qu'on a déjà un bon niveau avec la moto."

Mais avant de songer à la victoire, Pecco Bagnaia devra passer le premier virage de Motegi sans encombre alors qu'il s'agit d'une courbe à angle droit, ce qui augmente les risques : "C'est sûr que ce n'est pas idéal en partant 12e mais il faudra comprendre quoi faire. Ça pourrait être un avantage ou un désavantage d'être à l'intérieur. Je vais essayer de ne pas faire d'erreur, de faire le meilleur départ de ma carrière pour gagner une ligne et on verra ce qu'il se passera après."