Bagnaia a sauvé un bon résultat dans un sprint mal embarqué

Pecco Bagnaia a pris la troisième place de la course sprint au Grand Prix de France samedi, un résultat qui pourrait sembler modeste pour l'auteur de la pole position, mais finalement satisfaisant puisqu'il était en difficulté dans les premiers tours.

Un très bon envol a permis au Champion du monde de garder la tête mais, en délicatesse avec ses pneus, il a vite été dépassé par Jorge Martín puis menacé par Marc Márquez. Brad Binder a profité de son duel avec l'Espagnol pour prendre l'avantage et Márquez l'a doublé un tour plus tard. Bagnaia n'était plus que quatrième à mi-course mais il a mieux exploité ses gommes et a pu repasser devant Márquez. Dans ce contexte, les sept points pris samedi lui donnent satisfaction.

"Sincèrement, j'avais un peu de mal avec les pneus", a expliqué le pilote Ducati. "Ils étaient trop froids ou peut-être trop chauds durant mon tour de chauffe. J'ai eu besoin de deux ou trois tours pour avoir à nouveau les mêmes sensations sur les pneus, j'avais du mal. Jorge était beaucoup plus rapide que moi à ce stade. J'ai pu rester calme parce qu'on pouvait très facilement partir à la faute."

"Les sensations n'étaient pas conformes à nos attentes à l'avant mais il faudra peut-être faire quelque chose pour [la course principale] mais je suis quand même content. J'ai eu un peu de mal donc c'est toujours bien de finir dans le top 3. On a eu une belle bagarre [avec Marc Márquez] donc c'était fun."

Les leçons apprises samedi aideront-elles Bagnaia à s'imposer ce dimanche ? "La course longue est toujours une toute autre histoire", prévient-il. "Considérant le niveau d'adhérence que l'on a ici, il faudra peut-être attendre un peu et rester calme en début de course."

Comme au GP d'Espagne il y a deux semaines, Pecco Bagnaia pourrait une nouvelle fois être confronté aux pilotes KTM. Jack Miller était troisième avant de chuter samedi, tandis que Brad Binder a pris la deuxième place, ce qui lui permet d'occuper maintenant la même position au championnat. Les représentants de la marque autrichienne pourraient devenir de sérieux concurrents dans l'optique du titre mais Bagnaia ne veut pas encore entrer dans de tels calculs.

"Sincèrement, il est très tôt pour parler du championnat parce qu'on peut facilement perdre beaucoup de points. À Jerez, Brad a commencé le week-end neuvième [du championnat] et il l'a fini troisième. KTM a démontré qu'ils étaient rapides sur plusieurs pistes donc c'est sûr qu'ils jouent le championnat mais comme je l'ai dit, il est encore trop tôt. L'an dernier on a repris 91 points après la pause estivale. Je pense qu'il faut rester calme et parler des prétendants plus tard dans la saison."