Bagnaia savait que Martín faisait une erreur en changeant de moto

Grand perdant du GP d'Aragón après sa chute en course principale, Pecco Bagnaia est le grand gagnant du premier week-end de Misano. Frustré d'avoir laissé filer la victoire face à Jorge Martín samedi, il a encore pris la deuxième place en course principale, mais pas derrière le même adversaire.

Au départ, il a cette fois pu conserver la tête, devant Martín, avant que ce dernier ne disparaisse de l'équation par sa décision de changer de moto quand la pluie est arrivée, un événement qui a propulsé Marc Márquez au premier plan.

L'Espagnol s'est défait de Bagnaia, qui a pu rester au contact quelques tours avant de laisser filer son futur coéquipier chez Ducati. Mais ce n'est pas tant sur Márquez qu'il a calqué sa course puisque quand il a vu Martín plonger dans la voie des stands, il a compris que son rival faisait une erreur sur laquelle il fallait à tout prix capitaliser.

"Dès qu'il a commencé à pleuvoir, je l'ai vu entrer au garage et ça a tout changé pour moi", a expliqué Bagnaia au site officiel du MotoGP. "Je me suis dit qu'il ne fallait pas que je tombe parce que je n'aurais pris aucun point."

"Je voulais clairement gagner, quoiqu'il arrive, mais dès qu'il a commencé à pleuvoir et que j'ai vu Jorge rentrer dans les stands, je me suis dit 'Je n'ai aucun risque à prendre, il ne prendra aucun point'", a-t-il ajouté en conférence de presse. "Il n'y avait pas l'odeur de pluie ! J'étais sûr qu'il n'y aurait que quelques gouttes."

Pecco Bagnaia n'a pas pu reprendre l'avantagre sur Marc Márquez Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"J'ai essayé d'être rapide quand la pluie est arrivée mais je voyais que Marc arrivait. Il est le plus courageux dans ces conditions. Dès qu'il m'a doublé, j'ai essayé de répliquer mais je n'ai pas eu de bonne opportunité de le faire. La seule chance était de tenter de plonger et ce n'était pas la façon correcte."

Bagnaia a ainsi renoncé à porter une attaque sur Márquez et s'est quelque peu déconcentré, ce qui a réveillé la douleur au niveau de son épaule gauche, conséquence de son accrochage avec Álex Márquez au GP d'Aragón la semaine dernière.

"Quand j'ai décidé de finir deuxième, à quatre ou cinq tours de la fin, j'ai un peu perdu la concentration pour être super rapide et j'ai commencé à penser plus à la douleur, et c'était un désastre parce qu'à un moment, tout l'effet des antidouleurs a disparu. C'était comme ce matin, quand je roulais sans, et c'était un désastre. J'ai de la chance d'avoir une nouvelle possibilité dans deux semaines, je suis certain que je serai à 100% donc on tentera à nouveau."

Márquez était "plus rapide" que Bagnaia

Bagnaia n'est cependant pas certain qu'il aurait pu jouer la victoire sans les séquelles de cet accident, tant le rythme affiché par Márquez était impressionnant. Il s'est fait quelques frayeurs en tenant de rester à son contact.

"Tant que j'étais très concentré pour être rapide, j'étais en mesure de bien piloter, mais dès que j'ai perdu un peu ça, en voyant qu'Enea [Bastianini] était à quatre secondes, j'ai commencé à prendre trop de risques, aux virages 8 et 10. L'avant commençait à se bloquer beaucoup et j'ai juste décidé de ralentir un peu. À partir de là, ça a été quatre tours désastreux."

"En tout cas, même en étant à 100%, ce n'était pas facile de battre Marc aujourd'hui. Son rythme était fantastique. Il a fait un 1'31"5 au tour 20 donc je pense que c'est là qu'il a fait la différence. On sera de retour dans deux semaines et je serai à 100% donc j'essaierai d'avoir une autre chance de victoire."

Pecco Bagnaia Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Marc était tout simplement plus rapide aujourd'hui. il a été courageux quand il a commencé à pleuvoir et à partir de là, c'était dur de le doubler à nouveau parce que le rythme était similaire. J'étais plus rapide à la Curvone, le virage 11, il était beaucoup plus rapide aux virages 15 et 16. Ça faisait l'élastique et c'était dur de repasser devant."

Même s'il espérait s'imposer sur ses terres, Bagnagia est "finalement" satisfait de son week-end, puisqu'il a pu revenir à sept points de Martín au championnat : "Avec ce qu'il s'est passé, oui [c'est satisfaisant], parce que Jorge n'a pas pris de points, ou un. Pour le championnat, c'est sûr que c'est mieux comme ça mais je voulais essayer de gagner la course. Sans la pluie, j'avais une bonne chance de gagner parce que mon rythme était fantastique et que c'était dur pour Jorge de me doubler, comme ça l'était pour moi hier."

Bagnaia aurait visiblement préféré un succès devant Martín, même si cela lui aurait été moins profitable au championnat. Après avoir vu son rival s'imposer à Misano il y a un an, alors qu'il était déjà diminué physiquement après sa lourde chute à Barcelone, le double Champion du MotoGP est heureux d'avoir une nouvelle chance sur ce circuit dans deux semaines, pour le GP d'Émilie-Romagne.

"[Cela fait] deux courses d'affilée que je ne gagne pas ici, donc je veux [gagner], les supporters en ont besoin ! Je veux les récompenser parce que ce qu'ils font est fantastique. À chaque fois que le speaker dit mon nom sur la grille, le circuit crie, ce qui m'émeut vraiment. Je veux leur rendre quelque chose de mieux qu'une deuxième place."