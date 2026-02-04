Un souci avec des nouveautés n'entache pas la confiance de Bagnaia

Pecco Bagnaia garde résolument le sourire, malgré une deuxième journée peu active à Sepang. L'Italien affiche une petite vingtaine de tours seulement à son compteur, la faute notamment à la pluie qui est venue perturber ses plans cet après-midi. Ce matin, c'est un souci d'ordre technique qui l'avait déjà privé du roulage qu'il espérait pouvoir faire.

Le pilote Ducati relativise toutefois cette perte de temps, conscient que les couacs de ce genre sont légion lors de tests précisément destinés à évaluer de nouvelles pièces.

"On a un peu joué de malchance à cause des conditions et de la pluie de cet après-midi. Ce matin, on a aussi eu des soucis avec les nouvelles pièces, mais ça fait partie du processus pendant des tests", explique Bagnaia.

"Quand on teste de nouvelles pièces, certaines choses peuvent se mettre à fonctionner différemment, d'une manière qui n'est pas forcément la bonne", ajoute-t-il lorsque le site officiel du MotoGP le questionne sur la nature du problème qu'il a eu. "Alors on a simplement décidé d'enlever [la pièce incriminée] et d'utiliser la version standard. Elle fonctionne à peu près pareil, juste un peu moins bien, c'est un peu plus lent qu'avec la nouvelle mais ça allait quand même."

Malgré ce roulage limité, Pecco Bagnaia a amélioré de quatre dixièmes son chrono d'hier. Il apparaît huitième du classement du jour, à un peu plus de 0"4 de la Honda de tête. Surtout, il a eu suffisamment de temps pour confirmer les bonnes sensations qu'il a pu avoir mardi, un soulagement qu'il admet volontiers après une année 2025 très éprouvante au guidon d'une Ducati dont il ne retrouvait plus les qualités profondes.

"La journée d'hier a été un gros soulagement", explique-t-il. "Je cherchais principalement à retrouver mes sensations au freinage et en entrée, et je les ai retrouvées dès qu'on a commencé, hier. C’est bien mieux que je puisse piloter comme je veux, comme je le préfère, y compris pour les techniciens qui ont besoin de mieux comprendre nos sensations. Avec ce genre de sensations, je peux travailler plus et mieux comprendre les nouvelles pièces, donc c'est mieux pour tout le monde."

Dès mon premier tour, j'ai compris que la moto fonctionnait beaucoup mieux pour moi, et aujourd'hui je peux le confirmer.

"Le chrono qu'on a fait était quand même très rapide, étant donné qu'on avait les réglages de course, et je suis plutôt confiant avec ce qu'on a testé", ajoute Bagnaia. "Je ne suis pas surpris, parce que je pense que c'était important que ce soit mieux que l'année dernière pour moi. Dès que j'ai commencé, j'ai senti qu'ils avaient amélioré ce domaine. Dès mon premier tour hier, j'ai compris que la moto fonctionnait beaucoup mieux pour moi au freinage et en entrée de virage, et aujourd'hui je peux le confirmer."

On sait que Pecco Bagnaia profite notamment de modifications périphériques sur le moteur, qui ne peut lui-même pas évoluer cette année du fait du gel mis en place. "De petits détails peuvent toujours faire une grande différence, et dans mon cas ça apporte de la nouveauté et du mieux", fait-il remarquer.

Ducati a aussi travaillé sur son variateur de hauteur et préparé différentes évolutions aérodynamiques. Bagnaia repassera au test de carénage jeudi, pour le dernier jour de piste en Malaisie, avec pour mission de terminer les évaluations, tout en s'attaquant au time attack grâce aux pneus tendres économisés aujourd'hui.

"Le fait [qu'il ait plu] cet après-midi nous laisse clairement plus de travail pour le dernier jour, alors il faudra être concentré le matin pour mieux comprendre à partir de quelle moto repartir en Thaïlande", souligne-t-il, déjà tourné vers Buriram, où se dérouleront les derniers tests et le premier Grand Prix à partir du 21 février. "Pour les trois jours restants, il va juste falloir qu'on finisse notre travail et qu'on se concentre sur la course."