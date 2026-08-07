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Pour Bagnaia, Stoner a affirmé une évidence en lui apportant son soutien

Pecco Bagnaia a salué la qualité d'analyse de Casey Stoner, tout en insistant sur le fait que ses difficultés avec la Ducati de 2025 étaient visibles de tous.

Léna Buffa
Mis à jour:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Casey Stoner a récemment renouvelé son soutien à Pecco Bagnaia, pilote qu'il a régulièrement encouragé, voire conseillé, depuis qu'il a pris sa succession en incarnant une Ducati qui gagne.

C'est avec bienveillance que l'Australien a accueilli ces nouveaux titres dans la maison de Borgo Panigale, et a même vu Bagnaia le dépasser au nombre de victoires. Et il n'a pas perdu de son admiration pour le pilote italien la saison dernière, lorsque celui-ci s'est soudain effondré. Compatissant, le double champion du monde s'est bien gardé de le critiquer et a plutôt entendu ses plaintes répétées au sujet d'une Ducati ayant changé de comportement.

Pecco Bagnaia a maintes fois décrit un modèle 2025 le privant de la confiance qui était la sienne au niveau du train avant, un élément qui prenait une place centrale dans le socle dont il avait besoin pour performer dans les freinages puis dans l'insertion dans les virages. Casey Stoner dit l'avoir toujours cru, tout simplement car il percevait cette gêne en observant l'Italien en piste.

"On est pilotes et dès le tour de sortie, on comprend si la moto fonctionne bien ou pas. Casey a toujours eu un œil particulier et spécial", réagit Pecco Bagnaia, que les médias italiens ont interrogé sur le sujet jeudi, à Silverstone.

"Je ne pense pas qu'il y avait besoin de l'avis de Casey pour se rendre compte de cette situation", ajoute toutefois le Turinois, "parce qu'on voyait assez bien à travers mes résultats que la moto fonctionnait différemment."

Francesco Bagnaia, Ducati Team, et Casey Stoner, font un tour de piste

Pecco Bagnaia et Casey Stoner en 2022.

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"J'ai eu beaucoup de mal depuis un an et demi, et malheureusement mes sensations ne sont plus celles que j'espérais avoir et ça m'a beaucoup limité. Mon objectif est donc de m'adapter à la situation mais c'est très compliqué parce que la moto est difficile", ajoute le pilote Ducati.

Si la situation s'est améliorée cette année, Pecco Bagnaia ne peut en effet plus profiter en effet de la force qui était la sienne avec la Desmosedici jusqu'en 2024. Cette année, il se plaint surtout d'un manque d'adhérence à l'arrière, que les techniciens ont jusqu'ici eu du mal à corriger.

Lorsqu'il lui est demandé comment il voudrait terminer son aventure avec Ducati, Bagnaia répond : "En pouvant retrouver des sensations me permettant de piloter normalement. Ça me permettrait certainement à me battre pour le top 3 à toutes les courses et c'est quelque chose qui me manque depuis un moment. Je sais que ces sensations peuvent exister, et j'espère qu'en y travaillant comme je crois qu'ils l'ont fait, on pourra y arriver."

Une situation qui ne se résoudra sans doute jamais complètement

En partant en vacances, le pilote italien poussait son équipe à se pencher sur le travail qui a été réalisé autour d'Álex Márquez. Car le pilote Gresini, qui avait découvert la GP26 avec les mêmes difficultés que les siennes, a de toute évidence franchi un cap.

"Je pense qu'Álex Márquez est le pilote Ducati qui a le meilleur feeling actuellement, celui qui pilote la moto avec le plus de vitesse  ce qui n'est pas forcément synonyme de victoire. À en juger par les données, il est celui qui est le plus à l'aise sur notre moto, et c'est comme ça depuis Jerez. J'essaye d'atteindre ce niveau de vitesse, mais c'est difficile."

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Pecco Bagnaia (Ducati Team)

Photo de : Mark Wieland / Getty Images

Il se montre néanmoins pessimiste quant à sa situation au championnat, qui a selon lui peu de chance d'évoluer dans le meilleur sens. Car s'il reste au contact en n'ayant concédé que 65 points au leader à ce stade, Bagnaia a vu sept pilotes faire mieux que lui au cours de la première moitié de la saison et il sait qu'il n'a pas encore les moyens d'inverser la tendance.

"Je ne peux pas penser à gagner le championnat pour le moment. Je n'ai pas encore la vitesse, je manque de sensations. Pour le moment, je ne peux que me concentrer sur les courses les unes après les autres et sur le fait d'améliorer ma situation. La possibilité d'un top 5 cette saison existe, et c'est l'objectif actuellement. Si jamais je devais m'améliorer et être en mesure de me battre pour les trois premières places à chaque week-end de course, alors oui."

"À mon avis, il n'y a actuellement pas d'équilibre", ajoute-t-il lorsqu'il lui est demandé d'analyser la hiérarchie qui s'est dessinée au championnat. "Aprilia a très bien démarré. Ducati est plus en difficulté. On a perdu un peu de performance par rapport aux dernières années, donc ça s'est un peu nivelé entre eux et nous, et ça a mené à un championnat de toute évidence plus équilibré."

"À mon avis, Ogura et Márquez sont actuellement les plus rapides avec constance ; en termes de prestations, Bezzecchi est selon moi le plus compétitif, mais il a connu plusieurs malchances dernièrement ; et Martín est le plus régulier. Voilà l'équilibre du moment."

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