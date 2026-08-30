Bagnaia touche le fond : "C'est démoralisant, et surtout humiliant"

Le GP d'Aragón aurait dû être une fête pour Pecco Bagnaia. L'Italien a pris son 141e départ en MotoGP avec une Ducati, égalant ainsi le record d'Andrea Dovizioso. Le week-end a finalement tourné à ce qu'il qualifie lui-même d'humiliation.

Contraint de passer par la Q1 après avoir pris la 13e place des Essais pour le troisième week-end consécutif, Bagnaia a terminé le sprint hors des points et a chuté en course, exactement comme à Silverstone, où il pensait avoir touché le fond sur un circuit difficile pour lui comme pour sa moto.

Pecco Bagnaia ne comprend pas la cause de son principal problème, un énorme manque d'adhérence à l'arrière. Alors qu'il estime vivre le moment le plus dur de sa carrière, le double champion du MotoGP veut croire à un rebond avant le GP de Saint-Marin, sa dernière course sur le sol italien sur une Ducati, et garde l'espoir de finir l'aventure sur une bonne note avant de se diriger vers Aprilia.

Désabusé et sans concession, voici l'échange de Pecco Bagnaia avec la presse présente sur place, dont Motorsport.com, ce dimanche.

Que s'est-il passé ? Comment te sens-tu ?

Je vais bien. J'ai perdu l'arrière en entrant dans le virage sans accélérer, et quand il est revenu, j'ai perdu l'avant.

Est-ce que c'était comme à Silverstone ?

Non, c'était différent cette fois. Aujourd'hui, je sais pourquoi je suis tombé : l'arrière a glissé et l'avant s'est bloqué. Pour Silverstone, il n'y a toujours pas d'explication concernant la chute.

Pecco Bagnaia est tombé en début de course au GP d'Aragón. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Cette fois, était-ce à cause d'un manque de sensations ?

Pour moi, le manque de grip à l'arrière, c'est trop. En fait, je n'ai aucun grip, absolument aucun grip. J'ai mis la cartographie avec le moins de puissance après cinq tours parce que l'arrière était complètement fini en cinq tours, sans attaquer, sans rien faire. J'avais beaucoup de mal, ça commençait déjà à flotter au tour 5.

Mais sais-tu pourquoi l'arrière a glissé aujourd'hui ?

Aujourd'hui, je suis entré dans le virage à la même vitesse. J'ai passé le rapport un peu tôt et au moment où la puissance est arrivée, l'arrière a glissé et l'avant s'est bloqué. C'est mieux à cet endroit parce qu'on est à faible vitesse, et on évite de se faire mal.

Tu occupais la septième place. Est-ce que tu te sentais bien ? Les idées dont tu parlais hier ont-elles fonctionné ?

C'est dur à dire parce que je pense que j'ai fait six tours. Au cinquième, j'étais déjà passé sur la cartographie de puissance B, parce que le pneu arrière commençait déjà à beaucoup glisser, donc je ne sais pas combien de temps j'aurais pu maintenir ce rythme. Mais c'est comme ça : on sait qu'on a très peu de grip, même par rapport aux autres, et il faut faire avec ce qu'on a. C'est sûr que ça fait deux courses que je finis à terre assez rapidement, et ce sont deux courses qui me laissent un goût extrêmement amer, car on mérite mieux que ça.

C'est peut-être l'un des points les plus bas de ma carrière sportive.

On a vu un moment qui décrivait ça dans ton garage…

Je donne toujours tout en piste, dans toutes les situations, à chaque relais, et j'essaie d'être aussi clair que possible dans le garage, parce qu'on cherche toujours tous une solution qui n'arrive pas. Donc quand on a un week-end comme ça – un week-end comme Silverstone – où tu finis par terre en attaquant, mais qu'attaquer signifie que tu tournes une seconde moins vite que les plus rapides, c'est démoralisant, et surtout humiliant.

C'est peut-être l'un des points les plus bas de ma carrière sportive, parce que je ne vois pas de porte de sortie et que la situation est la même qu'à la première course. En fait, ça a presque empiré dans les deux dernières courses, donc c'est dur.

La chute de Pecco Bagnaia au GP d'Aragón.

Est-ce qu'il y a eu un changement à Silverstone ?

Les sensations n'étaient pas si mauvaises jusqu'au Sachsenring. Tout fonctionnait avec plus de constance. Oui, j'avais du mal, mais les résultats étaient plus prometteurs. Depuis Silverstone, quelque chose s'est passé parce que j'ai zéro grip, vraiment aucun. Je ne sais pas comment ça sera sur des circuits avec moins d'adhérence. Je ne peux pas l'imaginer.

Tu avais fait des changements positifs au test de Jerez. Est-ce qu'il y a eu de gros changements depuis ?

Non, les réglages sont similaires. Hier matin, je me sentais un peu mieux et on a essayé de mettre un peu plus de poids sur l'arrière, mais c'était plus difficile en course sprint. Ce matin, on est revenus aux réglages qu'on a eu presque toute la saison. Ce matin, le warm-up a été désastreux pour de nombreuses raisons mais en course, le pneu était fini en cinq tours.

Dès que j'essaie d'en faire un peu plus, je tombe.

Aujourd'hui, tu es devenu le pilote avec le plus de départs pour Ducati, donc j'imagine que c'est douloureux de le faire dans une telle période…

Disons juste que j'ai toujours tout donné pour Ducati, dans toutes les situations. C'est dur d'accepter que les choses sont comme ça actuellement, malgré mes efforts. Et surtout, même si je regarde les données du passé et que je vois ce que les autres font aujourd'hui, je ne peux pas le faire. Je me retrouve dans une situation où, avec la moto actuelle, je ne peux pas piloter naturellement : dès que j'essaie d'en faire un peu plus, je tombe.

Mais quand tu roules sur la Panigale en t'entraînant, tu te sens bien ?

Sur la Panigale, je vole, je suis au sommet. À chaque fois que je roule sur une autre moto, c'est un soulagement, parce que ça veut dire que je peux encore piloter une moto.

Ça doit être difficile de ne pas douter de toi-même…

C'est une chose dans laquelle je suis tombé l'an dernier et après, heureusement, il y a eu le test de Misano et la course au Japon. Tous les doutes ont été dissipés et j'ai réalisé ce dont j'ai besoin, c'est d'être à l'aise, et je suis dans la lutte pour le top 3.

La course de Pecco Bagnaia n'a duré que quelques tours au GP d'Aragón. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pourrait-il y avoir une course comme le Japon cette année ?

Je ne sais pas, mais je l'espère.

La prochaine, c'est à Misano…

C'est une course particulièrement importante pour moi. Il y aura une énorme foule, donc j'espère qu'on pourra un peu progresser. Dans la situation actuelle, ça pourrait être vraiment dur à Misano, donc j'espère trouver une solution et j'espère que l'équipe m'aidera à y parvenir pour que je puisse au moins me battre pour un top 5, ce qui devrait être l'objectif.

L'équipe travaille-t-elle pour trouver une solution ?

Je pense que nous faisons tous de gros efforts, c'est juste que cela ne nous a menés à rien pour le moment.

Avec Matteo Nugnes