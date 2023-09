Martín "trop dur à suivre", Bagnaia toujours en quête d'une solution

Pour le deuxième week-end de suite, Pecco Bagnaia semble dominé par ses acolytes du clan Ducati, Jorge Martín et Marco Bezzecchi. Le premier a remporté la course sprint de Buddh samedi, tandis que le second a réalisé un festival en remontant le peloton à un rythme record après avoir perdu au départ le bénéfice de sa pole position.

Bagnaia a fait ce qu'il a pu pendant ces 11 tours de la première course, à savoir valider les points de la deuxième place, à 1"3 du vainqueur. "Ça n'est jamais frustrant quand on finit sur le podium", assurait-il samedi après-midi. "Ça n'est pas le résultat maximal que je vise, mais aujourd'hui il aurait été trop difficile pour moi de faire plus que ça. Jorge était trop dur à suivre. Comme Bez, il a un avantage en termes de freinage alors que c'est normalement là que je fais la différence."

Le champion en titre reste bien entendu particulièrement compétitif par rapport à l'ensemble du plateau, et sa place à l'avant est immuable, cependant il sent bien qu'il a perdu son point fort et qu'il en pâtit face à ceux qui sont devenus ses plus grands rivaux en interne.

"Ces deux derniers week-ends, ma moto a été un peu trop nerveuse dans cette partie et je perds l'arrière. J'ai un peu de vibrations sur le pneu arrière alors que, normalement, ça n'arrive pas", a-t-il expliqué. "Ces deux derniers week-ends, Jorge s'est mis à freiner très fort, alors qu'il ne faisait normalement pas partie des plus forts en termes de freinage. Ce week-end, si je me mets à freiner aux mêmes endroits que Jorge, j'élargis parce que l'arrière ne m'aide pas, j'ai beaucoup de chattering."

"C'est quelque chose qui est arrivé de lui-même car on n'a rien changé sur la moto. Peut-être qu'on ne le comprend pas dans les données mais qu'il y a une petite chose qui entraîne tout cela. Je connais parfaitement le potentiel de mon team et je suis assez certain qu'on va régler ça pour demain", assurait le pilote Ducati, qui voulait déjà s'inspirer des données de Martín après les premiers essais mais n'y a pas trouvé la clé.

"C'est lié à quelque chose qui ne fonctionne actuellement pas parfaitement sur notre moto", a-t-il précisé, excluant tout lien avec la carcasse de pneu plus dure utilisée ce week-end. "Normalement j'aime ce pneu. C'est le même qu'en Autriche et j'y étais très fort au freinage, donc c'est quelque chose de différent. Je suis assez certain que mon team sait déjà ce qui se passe mais il était impossible de l'ajuster pour aujourd'hui."

L'avantage de Jorge Martín a été net pendant toute la course sprint.

À la direction de Ducati, on accueille cette deuxième place avec une pointe d'inquiétude, tant ce qui semble être un problème commence à durer un peu trop. "Il n'était pas content à 100% de la moto", a constaté Paolo Ciabatti auprès du site officiel du MotoGP. "Normalement, il arrive à freiner différemment, mais la moto bougeait beaucoup. Il a pu gérer la situation, garder Márquez un peu à distance et faire du mieux qu'il a pu, c'est-à-dire finir deuxième. Bravo à Jorge, bien sûr, mais Pecco a vu qu'il ne pouvait pas piloter de la même manière alors il travaille avec son team et il faut espérer qu'ils vont trouver de meilleurs réglages pour aujourd'hui."

"Déjà trois week-ends qu'on perd des points"

Le warm-up offrait encore dix minutes de piste ce matin pour évaluer de nouvelles solutions et le verdict viendra lors de la course principale, dont le départ doit être donné à 15h30 heure locale, soit 12h en France, pour 21 tours. Bagnaia le sait, il va falloir qu'il stoppe ce qui commence à ressembler à une petite hémorragie au championnat : face aux 70 points empochés par Martín depuis Barcelone, lui n'en a marqué que 41, ce qui porte son avance à présent à 33 unités.

"Il y a eu l'accident de Barcelone, qui a été un gros accident, et Jorge fait du bon travail. Ça fait déjà trois week-ends qu'on perd des points. Il faut qu'on garde notre calme pour comprendre la situation", a-t-il souligné, "ne pas être frustrés par le résultat et par le fait de ne pas avoir eu la vitesse de Martín aujourd'hui."

"Il faut juste qu'on pense à la régularité. Le championnat est encore long et on connaît notre potentiel. On va donner du fil à retordre à Jorge, c'est certain !" a promis le champion sortant. "J'ai toujours 33 points d'avance, notre régularité aide et quand on aura à nouveau la possibilité de se battre pour la victoire, on sera là. On sait qu'on fait partie des plus forts et on va se battre."