Bagnaia est resté "très calme" malgré une séance mal entamée

Pecco Bagnaia a passé une grande partie des Essais, seule séance disputée ce vendredi en raison de la pluie dans la matinée, hors du top 10, sans jamais s'inquiéter malgré le risque de manquer la qualification directe pour la Q2. L'Italien a rencontré un problème sur sa moto en début de séance, alors que les pilotes craignaient un retour de la pluie et cherchaient donc à assurer un chrono au plus vite, et sa deuxième machine n'était pas prête.

Une fois de retour en piste, Bagnaia n'a pas directement lutté pour les premières places mais en fin de séance, il a signé un cinquième temps amplement suffisant pour assurer sa présence en Q2.

"Tout était un peu dans le rush aujourd'hui", a commenté le pilote Ducati. "Déjà ce matin, quand j'ai quitté l'hôtel, j'ai compris que ça serait difficile de rouler dans la matinée mais cet après-midi, c'était probablement les meilleures conditions que j'aie jamais connues à Phillip Island. C'était ensoleillé, il n'y avait pas de vent, l'adhérence était très forte donc le nouvel asphalte est très bon, à part pour les bosses. C'est très bosselé mais le grip est bon."

"J'ai eu un petit souci avec la première moto donc j'ai dû en changer et passer sur l'autre mais sinon, tout s'est bien passé. On a très vite compris quoi faire sur la moto et j'ai progressé relais après relais. Le dernier run avec un tendre usé était très bon et après, avec un tendre neuf, j'ai juste été malchanceux avec les drapeaux jaunes parce que dans le premier tour, j'étais très rapide, en 1'28"0, mais normalement ici on progresse beaucoup dans le deuxième tour, parce que le pneu arrière est mieux préparé. Mais c'était suffisant pour être dans le top 10 donc je suis content. On sait déjà quoi faire pour demain."

Si Pecco Bagnaia a pu se montrer aussi serein, c'est également parce que Jorge Martín était lui aussi privé de chrono en début de séance, en raison d'une chute : "Quand j'ai vu qu'il était tombé et que j'avais des problèmes, je me suis dit 'Si je n'entre pas en Q2 à cause de la pluie, il n'y sera pas non plus' donc j'ai eu une séance très calme. Je n'ai jamais ressenti des problèmes, je n'ai jamais senti que l'on était à la limite pour entrer en Q2."

Pecco Bagnaia Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Certains pilotes ont surtout enchaîné les tours rapides, sans véritablement se pencher sur le travail de réglages, mais Bagnaia a clairement pu identifier les choses à améliorer sur sa Ducati : "Cette moto a moins de motricité que la 23 et plus de poids sur l'avant, donc il faut un peu s'adapter, parce qu'on est partis avec les mêmes réglages que l'an dernier. Il faut un peu les modifier pour changer l'équilibre. Aujourd'hui, on a déjà fait de bonnes choses mais on doit faire un changement qui nécessite plus de temps. C'était difficile à faire aujourd'hui mais on l'aura pour demain."

Marc Márquez a de son côté mené la séance avec la Ducati GP23 mais Bagnaia ne croit pas que son futur coéquipier a été avantagé par sa machine : "Je pense que c'est juste parce qu'ils ont fait un meilleur travail. Me concernant, j'ai manqué le dernier time attack à cause d'un drapeau jaune au début [du tour]. Je pense que j'ai eu un bon premier tour mais habituellement ici, on gagne trois ou quatre dixièmes dans le deuxième tour. Je pense que j'avais le potentiel pour être en tête ou dans le top 3, mais ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui il fallait être dans le top 10."

L'une des principales inconnues pour la suite du week-end réside dans le choix de pneus. Les pilotes sont peu nombreux à avoir testé le medium à l'arrière mais deux d'entre eux font parti du clan Ducati et Bagnaia va pouvoir se plonger dans leurs données : "Je pense que le tendre est un bon pneu pour le sprint mais demain matin, j'aimerais faire plus de tours avec, ou si on décide de prendre le medium, essayer de faire plus de tours avec le medium. Il n'y a que trois pilotes qui l'ont essayé, je crois qu'il s'agit de Luca [Marini], Bez et Álex Márquez. En regardant leurs chronos, il semble qu'ils ont été rapides avec mais c'est dur de savoir si c'est mieux que l'autre pneu."

"Si je fais toutes les séances sous la pluie et que je dois décider pour le sprint, je choisirai le tendre", a précisé le double champion du MotoGP.